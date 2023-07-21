Ünye'de bir binada elektrik sayacı yangını paniğe neden oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın daire katında bulunan elektrik sayacının yanması sonucu çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın daire katında bulunan elektrik sayacının yanması sonucu çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi 5 katlı bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik saatinden dumanların yükselmesi sonucu apartmanı dumanlar kapladı. Kokunun apartmandan geldiğini hisseden çevredeki esnaflar olaya müdahale etti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri binanın dördüncü katında yanan elektrik sayacını inceledi.

Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından yanan sayaç elektrik yetkililerine bildirildi. - ORDU