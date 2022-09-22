UNESCO Adayı İda Madra Jeoparkına bilimsel teknik gezi düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği işbirliği ile İda Madra Jeopark sahasına bilimsel teknik gezi düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği işbirliği ile İda Madra Jeopark sahasına bilimsel teknik gezi düzenlendi.

???????UNESCO Dünya Jeoparklar Ağına üye olmak için başvurusu yapılan İda Madra Jeoparkı'nda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği üyeleri için bilimsel teknik gezi yapıldı.

Katılımcıların en çok ilgisini ise Hisaralan Traverten sahası, İvrindi Gökkemer jeositleri çekti.

Teknik geziye katılan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2019 yılında projelendirilen İda Madra Jeoparkı Türkiye'nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olma yolunda başarıyla ilerlediğini söyledi.

Aykan, "İda Madra Jeoparkı'nın önce Balıkesir'imizde olmak üzere ülke çapında farkındalığın arttırılarak, kültürel ve jeolojik miras kavramlarının doğa eğitimi yoluyla geniş kitlelere yayılmasını sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda bir süre önce işbirliği protokolü yaptığımız İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ile birlikte yapacağımız Jeopark alanında bilimsel çalışmalar, teknik gezi ve eğitim faaliyetlerimizi daha da yaygınlaştırarak toplumun tüm kesimine ulaştırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Jeopark alanında, doğal olarak gelişen Hisaralan traverten bacaları çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Aykan; sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu traverten bacaların bazıları halen aktiftir ve traverten bacalarının yüksekliği 5 metreyi, taban genişliği ise 4,6 metreyi buluyor. Bu traverten bacalarının örneği Türkiye'de başka yerde bulunmamaktadır. Bir kısmı aktif, bir kısmı sönmüş olan traverten bacaları şekil ve oluşum itibarıyla Atlantik Okyanusu dibinde keşfedilen Karatüten (Black Smoker) bacalara benzemektedir. Burası mutlaka görülmesi gereken muhteşem doğa harikası yerlerden biridir."