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UNCCD, insan kaynaklı kuraklığın küresel etkilerine ilişkin sert bir uyarıda bulundu

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UNCCD, COP28'de, insan kaynaklı kuraklığın küresel etkilerine ilişkin sert bir uyarıda bulunarak, ihmal döngüsünün sona erdirilmesi ve kuraklıkla ilgili gezegen çapındaki krizle mücade edilmesi için acil küresel duyarlılık çağrısında bulundu.

UNCCD, COP28'de, insan kaynaklı kuraklığın küresel etkilerine ilişkin sert bir uyarıda bulunarak, ihmal döngüsünün sona erdirilmesi ve kuraklıkla ilgili gezegen çapındaki krizle mücade edilmesi için acil küresel duyarlılık çağrısında bulundu.

BERLİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), insan kaynaklı kuraklığın gezegen ölçeğindeki büyük etkileri konusunda uyarılar içeriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden 2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28), UNCCD kapsamında, Uluslararası Kuraklık Direnci İttifakı (IDRA) ile birlikte "Küresel Kuraklığın Mevcut Görüntüsü" raporu yayımlandı.

Rapor, insan kaynaklı kuraklığın büyük etkilerinin yeni ortaya çıkmaya başladığı, gezegen çapında eşi benzeri görülmemiş bir acil duruma işaret ediyor.

Rapora göre, Avrupa 2022 yılında kayıtlara geçen en sıcak yazını yaşadı ve kuraklık 630.000 kilometrekarelik bir alanı etkiledi. Bu alan, İtalya ve Polonya'nın toplam büyüklüğüne eşit ve 2000-2022 yılları arasında etkilenen ortalama alanın neredeyse dört katı. Avrupa, en son 500 yıl önce bu kadar şiddetli bir kuraklık yaşamıştı.

Rapora göre, Çin nüfusunun yüzde 15 ila yüzde 20'si, bu yüzyıl içinde orta ila şiddetli kuraklıklarla daha sık karşı karşıya kalacak. Afrika'nın son 50 yıldaki kuraklıkla bağlantılı ekonomik kayıpları ise 70 milyar ABD dolarına ulaştı. Orta Amerika Kuraklık Koridoru'nda (El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'yı kapsayan bir kara şeridi) beş yıl süren kuraklık, sıcak hava dalgaları ve öngörülemeyen yağışların ardından 1,2 milyon kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

UNCCD Genel Sekreteri İbrahim Thiaw, "Medyanın ilgisini çeken diğer afetlerin aksine, kuraklıklar sessizce gerçekleşiyor, genellikle fark edilmiyor ve acil bir kamuoyu ve siyasi tepkiye yol açmıyor. Bu sessiz yıkım, bir ihmal döngüsünü sürekli hale getiriyor ve etkilenen halkları, bu yükü tek başına taşımak zorunda bırakıyor" dedi.

UNCCD, 1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Zirvesi sonucunda ortaya konan üç sözleşmeden biri. Diğer iki sözleşme ise iklim değişikliği (UNFCCC) ve biyoçeşitliliği (UNCBD) ele alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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