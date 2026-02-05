Ümit Özdağ'dan, Komisyon Üyelerine Çağrı: "Sakın Ha Umut Hakkına İzin Vermeyin"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sonrasında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a, "umut hakkı" konusunda açıklama yapıldığını belirterek, "Komisyona katılanlar içinde hala sağduyusu olan üyelere sesleniyorum, sakın ha umut hakkına izin vermeyin. Umut hakkı dediğiniz Öcalan'ın serbest kalması ve milli üniter devleti zayıflatacak önlemler paketi önünüze geldiğinde Çanakkale'de, Birinci İnönü'de, İkinci İnönü'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da savaşan, şehit düşen, gazi olan dedelerinizi düşünün öyle evet deyin ya da öyle 'hayır' deyin" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, kendilerine 20 bin lira sefalet aylığı reva görülen emekliler, açlık sınırının 10 bin lira altında maaş alan asgari ücretliler, siftah yapamayan ve 9 seneden beri fakirleşen esnaf, yoksulluk içinde kıvranan orta direk ve gençlik, boş pazar çantası ile alışverişe giden anneler ve uzun zamandan beri milliyetçi sandıkları siyasetçilerin Öcalan'ı kurucu önder yapmasını hazmedemeyen geniş toplum kesimlerinin ortak bir noktada buluştuğunu söyledi.

Artık Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu iktidar blokunun, sandıkta gömülmeye doğru hızla ilerlediğini belirten Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Sandık gelecek ve bu millete açlığı, yoksulluğu reva gören Öcalan'ın ise umut hak ettiğini söyleyenler, bu sandığa gömüleceklerdir. 'Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir' diyenler bilsin ki Türk milletinin kararı da net, sandığa gömüleceksiniz. Sokağa, halkın arasına çıkamayan, esnaf ziyaret edip esnafın halini, hatırını soramayan ve semt pazarının yolunu unutan iktidar sahiplerine ve ortaklarına halkımız sandıkta hiç unutamadığı bir ders vermeye hazırlanıyor."

Akbaşoğlu'nun, "Gabar petrolü geliriyle emeklilere iyileştirme" açıklamasına tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, her seçimden önce tekrar keşfedilen Gabar petrollerinden gelen gelirlerle emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapacağı vaadinde bulunduğunu belirten Özdağ, "Biz de buradan Sayın Akbaşoğlu'na sesleniyoruz. Sayın Akbaşoğlu, eğer bu ifadenizde gerçekten zerre kadar, yüzde 1'in altında eser miktarda ciddiyetiniz varsa Gabar petrolü halka dağıtılana kadar aldığınız 500 bin lira maaşın 480 bin lirasını emeklilere dağıtın, 20 bin lirayla geçinin. Nasıl olsa Gabar'dan gelen size de gelecek. Yoksa bu milletle alay etmeyin daha fazla" diye konuştu.

"İktidara, semt pazarlarına cesaretleri varsa çıkmayı öneriyoruz"

Ümit Özdağ, TÜİK'in ocak ayı enflasyonunu yüzde 4,84 olarak açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ocak ayındaki yüksek enflasyondan dolayı, 20 bin lira emekli maaşı alan bir emekli cebinden 968 TL'yi kaybetti 1 Şubat itibarıyla. 28 bin 75 TL asgari ücret alan kişi ise bin 359 TL'yi geri verdi. Daha şimdiden eriyor. Üzülerek ifade ederim ki bu hükümet emekliye, işçiye, memura, çiftçiye kısaca orta direğe yaşam hakkı tanımıyor. Türkiye geniş ovaları, verimli tarım havzalarına rağmen yüksek gıda enflasyonunda dünya lideri olmaya devam ediyor. Tabii bu ülkeye 13 milyon insanı kontrolsüz getirirseniz olacağı bu. Emekliler çöpten yiyecek topluyorlar veya pazar yerlerinden akşam saatlerinde atılan meyve sebzeleri toplamak zorunda kalıyorlar. İşte o bahsettiğiniz Türkiye Yüzyılı vizyonu bu, halkı getirdiği yer bu. Sonuç itibarıyla semt pazarları iktidarın yolunu unuttuğu ama toplumun nabzının çok öfkeli bir şekilde attığı yer. İktidara ve müttefiklerine de semt pazarlarına cesaretleri varsa çıkmayı öneriyoruz."

"Suriye, Lübnanlaşma sürecine sokuluyor"

Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren Özdağ, "PKK-YPG yapılanması Suriye'de tamamen ortadan kaldırılmamıştır. Bölge kontrolü sağlanmış olabilir ama terör örgütü imha edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Özdağ, 30 Ocak 2026 tarihli Şam-PKK anlaşmasına atıf yaparak, "Sözün özü, PKK burada devletleştiriliyor. Teröristanın Suriye ayağı kurumsallaşarak gerçekleşme süreci içerisine sokuluyor. AKP hükümetinin pembe masallarına bakarsanız, eş-Şara bizimkilerin kontrolünde ve Suriye'de her şey yolunda. Suriye, Lübnanlaşma sürecine sokuluyor. Kaderin garip bir cilvesi, Suriye yıllarca işgal ettiği Lübnan'a benzeme süreci içerisine girmiş durumda" dedi.

"Uzun yıllar milliyetçi görüntüsü verenlerin şimdi katil Öcalan'a umut hakkı diye ortaya çıktıklarını" söyleyen Ümit Özdağ, şöyle konuştu:"

"Peki, AK Parti kaçak mı güreşiyor? Neden Milliyetçi Hareket Partisi kadar ön plana çıkmıyor? Hatta ilginç AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi kadar bile ön plana çıkmıyor. Son süreçte bu terörle müzakere, Öcalan'ın kurtarılması bir AK Parti DEM ve MHP projesi değilmiş de sanki bir MHP-CHP projesiymiş gibi topluma sunuluyor. ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu sunuma adımlarıyla yardımcı oluyor. AK Parti muhalefete geçti de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni ortağı Cumhuriyet Halk Partisi mi? Murat Bakan'la Fethi Yıldız'ın basın önüne çıkıp Öcalan'ın serbest kalışı ve rapor konusunda uzlaştıklarını söylemesi, Türkiye'de yeni bir kol kola girişimi mi simgeliyor? AK Parti de işin ağır siyasi maliyetini, MHP ve CHP'ye yükleyecek bir tavır sergilerken, MHP ve CHP'nin de bunu gönüllü olarak üstlendiğini görüyoruz. MHP'yi anlıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda anlamanın mümkün olmadığını ifade etmek isterim."

Özdağ'dan Komisyon üyelerine çağrı: "Sakın ha umut hakkına izin vermeyin"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda sonuç raporu yazımı için yapılan toplantı sonrası MHP'den yapılan açıklamada, "umut hakkı konusunda uzlaşma sağlandığının" beyan edildiğini aktaran Ümit Özdağ, CHP temsilcisinin ise tam uyum içinde olunmasa da uzlaşmaya yakın olduklarını açıkladığını söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, şunları kaydetti:

"Öcalan katilini serbest bırakma konusunda uzlaşıyorlar. Hatırlayacak olursanız daha bu süreç başladığında Öcalan'ın serbest bırakılmak istendiğini açıklamıştık. Bu komisyonun 3 üyesi İmralı'ya Öcalan katilinin ayağına gittiğinde bunların Türk milletiyle bağı kopmuştu. Pervasızlıkları bu yüzden. Bugün Öcalan katiline umut hakkı tanınmasının milletimizin bağrına dayatılmış zehirli bir hançer olduğunun farkında değiller mi? Komisyona katılanlar içinde hala sağduyusu olan üyelere sesleniyorum, sakın ha umut hakkına izin vermeyin. Umut hakkı dediğiniz Öcalan'ın serbest kalması ve milli üniter devleti zayıflatacak önlemler paketi önünüze geldiğinde Çanakkale'de, Birinci İnönü'de, İkinci İnönü'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da savaşan, şehit düşen, gazi olan dedelerinizi düşünün öyle evet deyin ya da öyle hayır deyin."