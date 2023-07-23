Uludağ'ın eteklerindeki orman yangınına müdahale başladı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangınına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangının Uludağ'a doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.

KARADAN DA MÜDAHALE BAŞLADI

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mesire Alanı'nın üst tarafında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 15 ekip ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Bölgenin sık ağaçlık ve sarp olması nedeniyle ulaşımda güçlük çeken ekipler, karadan müdahaleyi zorlu şartlarda sürdürüyor.Çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardım ederken, havadan müdahale ile alevlerin Uludağ'a doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.

Mehmet İNAN/BURSA,