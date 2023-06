Ulaşımda Kahramanmaraş modeli devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ Ulaşımda Kahramanmaraş Modeli adı verilen sistem çerçevesinde özel halk otobüsü esnafına 6 Şubat tarihinden bu yana 60 milyon TL'lik destek verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinin ardından ücretsiz hale getirilen toplu taşıma hizmetlerinin bu günden itibaren ücretli hale getirileceğini açıkladı. 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ulaşım konusunda Kahramanmaraş modeli devam ettirilirken bu çerçevede özel halk otobüsü esnafına, mazot desteği de dahil olmak üzere birçok destek sağlandığı kaydedildi.

"Ulaşımda Kahramanmaraş modeli devam ediyor"

Bu güne kadar hem toplu taşıma esnafının üzerinde biriken yükü aldıkları hem de Kahramanmaraşlı vatandaşların depremler sonrasında toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını belirten Başkan Güngör, "6 Şubat tarihinden bu güne kadar toplu taşıma hizmetlerimizi ücretsiz olarak devam ettirdik. Deprem gününden bu güne kadar toplu taşıma esnafımızı mağdur etmeksizin toplamda 60 milyon TL'lik destek verdik. Bu süre içerisinde toplu taşıma hizmetleri ücretli olmuş olsaydı hemşehrilerimizin cebinden de 25 milyon TL civarında bir nakit bedel çıkması gerekiyordu. Hem 60 milyon TL toplu taşıma esnafımızı destekledik hem de 25 milyon TL tutarında toplu taşıma kullanan hemşehrilerimizi destekledik. UKOME'nin kararı ile bugünden itibaren toplu taşımada ücretli tarifeye geçildi ve aynı zamanda ulaşımda Kahramanmaraş modelini devam ettiriyoruz. Aylık 20 milyon TL toplu taşıma esnafımıza desteğimiz devam ediyor. Bizim şu anki biletlerimiz tam 7 TL, öğrenci ise 4 TL tutarında devam ediyor. Bugün eğer toplu taşıma esnafımıza destek vermemiş olsaydık bu tutar bugün bilet fiyatlarımız 30 TL civarında olması gerekiyordu" dedi.

Birkaç aydır toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandıklarını belirten vatandaşlardan Furkan Saylak, "Toplu taşımadan memnunuz şu an. Belediyemiz ücretsiz taşıma seferleri yapıyor. Her şeye zam geldiği gibi buna da zam gelecek. Herkesin beklediği bir şey bu. Şu an hizmetlerden memnunuz" diye konuştu.