Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi için Arnavutluk'a geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katılmak üzere ülkeye geldi.

Zelensky, Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Arnavutluk hükümeti temsilcileri ve Ukrayna'nın Arnavutluk Büyükelçiliği temsilcileri tarafından karşılandı.

Bakan Hasani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelensky'i Tiran'da ağırlamanın büyük onur olduğunu belirterek, "İkili ilişkilerin teşviki ve Rusya'nın saldırganlığı karşısında verdiği kahramanca mücadelede Ukrayna ile dayanışma içerisinde olunması açısından önemli bir an." ifadesini kullandı.

Başta Zelensky olmak üzere Güneydoğu Avrupa ülkelerinin liderlerinin katılımıyla bugün Arnavutluk'ta Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi düzenlenecek.

Zelensky, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve diğer yetkililerle de bir araya gelecek.