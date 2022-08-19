UKRAYNA'DAN MISIR YÜKLENEN GEMİ ALSANCAK LİMANI'NA DEMİRLEDİ Güncel Haberler UKRAYNA'nın Çornomorsk Limanı'ndan mısır yüklenen Fulmar S gemisi, İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirledi. UKRAYNA'nın Çornomorsk Limanı'ndan mısır yüklenen Fulmar S gemisi, İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirledi. Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' kapsamında Bandırma Limanı'ndan ayrılan Barbados bandıralı 'Fulmar S' isimli gemi, geçtiğimiz günlerde Odessa yakınlarındaki Çornomorsk Limanı'na ulaştı. Burada yapılan mısır yüklemesinin ardından Fulmar S, geçtiğimiz 13 Ağustos'ta Türkiye'ye doğru denize açıldı. 11 bin 730 ton mısır yüklü olan 139 metre uzunluğundaki Fulmar S, İzmir'in Alsancak Limanı'nda demirledi. Geminin 3 gün limanda kalacağı, Ukrayna'dan getirilen mısırların da Alsancak Limanı'nda boşaltılacağı bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Alsancak Limanı Ukrayna İzmir Güncel Haberler

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