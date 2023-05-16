Ukrayna, Avrupa Ülkelerinden Yeni Savunma Yardımı Alacak

KİEV, 16 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'e yeni savunma yardımı yapılması konusunda İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle anlaşmaya vardı.

KİEV, 16 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'e yeni savunma yardımı yapılması konusunda İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle anlaşmaya vardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden Pazartesi yayımlanan açıklamaya göre, Ukrayna lideri yakın zamanda Ukrayna ordusunun cephe hattındaki "aktif harekatına" yönelik hazırlıklar kapsamında dört Avrupa ülkesine ziyarette bulundu.

Ziyaretler sırasında Zelenski, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Yayımlanan açıklamaya göre, "Elde ettiğimiz başarılar ve anlaşmalar konusunda son derece memnunum. Gerçekten önemli ve güçlü savunma paketleri" diyen Zelenski, ayrıntı vermedi.

Ukrayna lideri ayrıca Avrupa ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmelerde Ukrayna için bir "savaş uçağı koalisyonunun" oluşturulması ve 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) zirvesine yönelik hazırlıkların da ele alındığını kaydetti.

Zelenski 13-15 Mayıs tarihlerinde İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye ziyarette bulunmuştu.