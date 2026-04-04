Çin'in Kalkınma Perspektifi ve Politika Öncelikleri İstanbul'da Düzenlenen Etkinlikte Tanıtıldı

İSTANBUL 4 Nisan (Xinhua) -- Asya'nın iki ucunda yer alan ve tarihsel bağlarla birbirine bağlı Türkiye ile Çin, küresel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde "yapısal ortaklık" vizyonu çerçevesinde stratejik temaslarda bulundu.

Bu kapsamda düzenlenen "Çin'in Yeni Yol Haritası, Dünya İçin Yeni Fırsatlar: 15. Beş Yıllık Plan ve İki Oturum Ruhu Tanıtımı" etkinliği, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu'nun katılımıyla, Türkiye iş dünyası temsilcilerinin de iştirakiyle DEİK Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Çin'in kalkınma perspektifi ve politika öncelikleri Türk iş dünyasıyla paylaşıldı.

Halkın beklentisinden devlet politikasına: İki Oturum ruhu

Başkonsolos Wei etkinlikte yaptığı konuşmada, "İki Oturum"un yalnızca siyasi bir takvim değil, halkın beklentilerini somut devlet politikalarına dönüştüren bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Çin demokrasisini "üzerinde sabah çiyi bulunan ve toprağın kokusunu taşıyan", yani halkın ihtiyaçlarına dayanan ve sahadan beslenen doğal bir yapıya benzeten Wei, bu süreçten süzülen 15. Beş Yıllık Plan'ın önümüzdeki beş yıl boyunca Çin tarzı modernleşmeye yön vereceğini ve dünya ekonomisine ihtiyaç duyulan öngörülebilirlik ve istikrarı sağlayacağını belirtti.

Wei ayrıca, söz konusu planın Türkiye gibi ortak ülkeler için önemli fırsatlar sunduğunu da kaydetti.

Stratejik sinerji: Yüksek teknoloji ve dinamik üretim

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu ise iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel ticaretin ötesine geçerek daha derin bir yapısal ortaklığa dönüştüğünü belirtti.

Mıstaçoğlu, "Çin'in yüksek teknoloji ve yatırım gücü ile Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesinin birleşmesi, yalnızca ikili ticarete katkı sağlamıyor, aynı zamanda üçüncü pazarlarda da büyük bir sinerji yaratıyor" dedi.

Türkiye'nin Çinli firmalar için güvenilir bir üretim ve teknoloji üssü sunduğunu vurgulayan Mıstaçoğlu, işbirliğinin kapsamının giderek genişlediğine dikkat çekti.

Enerjiden yapay Zekaya Genişleyen İşbirliği

Başkonsolos Wei etkinlikte, 15. Beş Yıllık Plan döneminde iki ülke arasında öne çıkan stratejik iş birliği alanlarını detaylandırdı. Bu kapsamda, karşılıklı yatırımların artırılması ve ekonomik dönüşümün desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Çin'in yeni enerji güvenliği stratejisi ile Türkiye'nin enerji çeşitlendirme politikaları arasındaki uyuma dikkat çeken Başkonsolos Wei, iki ülkenin yenilenebilir enerji alanında verimli sonuçlar elde ettiğini belirterek, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Bölgedeki son gelişmelerin güvenli ve istikrarlı ulaştırma koridorlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Wei, "Kuşak ve Yol" ile "Orta Koridor" girişimleri arasındaki sinerjinin güçlendirileceğini ve uluslararası taşıma koridorlarının geliştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Wei ayrıca, Türkiye'nin 5G sürecine girmesiyle birlikte yapay zeka, dijital ekonomi ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine hazır olduklarını belirterek, bu alanlarda iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasının beklendiğini ifade etti.

2026: Ticari diplomaside yoğun takvim

Etkinlikte, diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümüne denk gelen 2026 yılında Türkiye ile Çin arasında yoğun bir etkinlik takviminin planlandığı belirtildi.

Şubat ayında düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı ile yakalanan ivmenin, yerel düzeyde heyet ziyaretleri, iş forumları ve fuarlarla yıl boyunca sürdürülmesinin planlandığı aktarıldı.

Toplantı sonunda, Türkiye ile Çin arasında işbirliğinin önümüzdeki dönemde farklı alanlarda daha da geliştirilmesine yönelik ortak bir yaklaşım ortaya kondu.

Kaynak: Xinhua