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Türkiye seçimlere kilitlenmişken Kurtlar Vadisi'ndeki sahne yeniden gündem oldu

Güncel Haberler

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken bir döneme damga vuran ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken bir döneme damga vuran ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan olayları işlediği şeklinde yorumlar yapılan dizide Polat Alemdar, Halil İbrahim Kapar ve Memati Baş arasında geçen sohbette ilginç bir diyalog yaşanıyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yıllar öncesinden seçim tarihini tahmin eden sahne Simpsonların kehanetlerine benzetildi.

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Kurtlar Vadisi Güncel Haberler

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