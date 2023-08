Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Belediyesine Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Aydoğan Arslanca, Fethiye Belediyesi'ne 6 manuel 1 akülü olmak üzere 7 tekerlekli sandalye hediye etti. Arslanca, "Bu güven ve birliktelik her zaman sürecek" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Aydoğan Arslanca, Fethiye Belediyesi'ne 7 tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Fethiye Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Aydoğan Arslanca, şunları söyledi:

"Seçimi kazandığı günden bu yana, her zaman bizim yanımızda olan Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya öncelikle teşekkür etmek isterim. Biz de belediye başkanımızın yanında olduğumuzu hissettirebilmek için dernek olarak, 6 tane manuel, 1 akülü sandalyeye belediyemize bağışlıyoruz. Belediyemiz de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sandalyeleri teslime edecek. Şimdiye kadar onların her türlü desteğini gördük. Her zaman olduğu gibi iş birliğimiz sürecek."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Hep belediyeler engelli vatandaşlarımıza veya derneklere yardımcı olurlar. İlk defa böyle bir şey oluyor. Tabii burada bir güven var. Çünkü bizler her zaman ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca engelsiz bir şehir için çalışmaya devam ediyoruz. Projelerimizde birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu.