Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tören düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Arnavutluk'taki Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencilerini büyükelçilik ofisinde ağırladı.

Büyükelçilikteki kabulde öğrencilerden Ahsen Nur Gündüz ve Çınar Katrancı'nın yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, Türkiye Maarif Vakfı Okulları "New York Schools" yöneticisi Hasan Dede ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların yetkilileri hazır bulundu.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Arnavutluk'taki Maarif Vakfının Tiran ve Elbasan'daki ilkokullarından okul müdürleri ve öğretmenleri eşliğinde iki öğrencinin kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

Sembolik olarak iki öğrenciye makamını verdiğini anlatan Atay, öğrencilerin konuşma yaptığını, kendileriyle sohbet ettiğini dile getirdi.

Bu etkinliğin her yıl Tiran'da da gelenek haline geldiğine işaret eden Atay, "Özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Türkiye dışında bir ülkede bu güzel töreni Türkçe icra etmek çok güzel bir duygu. Herkese kısmet olmayacak bir tören. Bunu da Maarif Okullarımızın eğitim kalitesi, kurumsallığına borçluyuz." diye konuştu.