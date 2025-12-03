'Türkiye'nin dijital geleceğine 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz'

AFETLERDE ve olağanüstü durumlarda iletişimin kesilmemesi amacıyla E-Afet uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanan ERKPA A.Ş. veri merkezi için çalışmalara başladığını duyurdu. E-Afet platformunu ve veri merkezi projesini, 4–6 Aralık tarihlerinde Afet Yönetimi ve Zirvesi Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanan ERKPA Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kalın, "Anadolu'nun merkezinde hayata geçirilecek stratejik veri merkezi projesi ile Türkiye'nin dijital geleceğine 1 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

ERKPA A.Ş. bünyesinde kurulan E-Afet uygulaması, afet anlarında iletişimin kesildiği durumlarda bile çalışabilen çevrimdışı modülleri ve yapay zeka destekli saha analizleriyle dikkat çekerken, yeni veri merkeziyle kapasitesini artıracak ve milli ölçekli kullanımını güçlendirecek. E-Afet uygulaması, afet anlarında iletişimin kesildiği durumlarda bile çalışabilen çevrimdışı modülleri ve yapay zeka destekli saha analizleriyle dikkat çekerken, yeni veri merkeziyle kapasitesini artırması ve milli ölçekli kullanımı güçlendirmesi hedefleniyor.

E-Afet platformu ve veri merkezi projesi, 4–6 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Afet Yönetimi ve Zirvesi Fuarı'nda katılımcılara tanıtılacak. ERKPA Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Kalın, fuarın yeni iş birlikleri ve sektörel entegrasyonlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek tüm kurum ve uzmanları fuara davet etti.

'KRİTİK VERİLER ARTIK ANADOLU'DA GÜVENDE'

Afetlerle mücadele de dijital altyapının önemine değinen Kıvanç Kalın, "Yaşanan her depremde saniyeler içinde kopan iletişim, kaybolan veriler ve erişilemeyen sistemler hem vatandaşlar hem de kurumlar için geri dönüşü zor kayıplar doğuruyor"dedi.

Stratejik verilerimizi, stratejik yerli çözümlerle korumalıyız diyen Kalın, "Anadolu'nun merkezinde hayata geçirilecek ve tamamen yerli yatırımcıyla hayat bulacak stratejik veri merkezi projesi Türkiye'nin dijital geleceği için hayati bir adım. Bu ülkenin ekonomisine ve geleceğine duyduğumuz güvenle 1 milyar TL'lik yatırım yapıyoruz. Kritik veriler artık Anadolu'da güvende olacak" diye konuştu.

'YERLİ SERMAYEYLE YERİN ALTINDA STRATEJİK BİR YAPI KURUYORUZ'

Kalın, veri merkezinin tamamen yerli sermaye ve stratejik mühendislik bakışıyla tasarlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Donanımsal güvenlik unsurlarından yazılım mimarisine, enerji altyapısından ağ yönetimine kadar her bileşeni Türkiye'nin kendi mühendisleriyle geliştiriyoruz. Böylece afetlerde ve mücbir sebeplerde güven veren, doğadan beslenen ve doğaya en saygılı sistemi hayata geçiriyoruz. Dışa bağımlılığı en aza indiriyor, ulusal veri egemenliğimizi güçlendiriyoruz. Kriz anlarında dış kaynaklı kesintilerin önüne geçecek, bölgesel teknoloji kapasitesini artıracak bir yapıdan söz ediyoruz. Bu proje, aynı zamanda yerli teknoloji ekosistemi için de büyük bir fırsat."

'EN ZORLU KOŞULLARDA BİLE KESİNTİSİZ ÇALIŞACAK BİR MERKEZ'

Kalın, veri merkezinin mimarisinde güvenlik ve kesintisizlik ilkesinin önceliklendirildiğini belirtti. Merkezde farkındalıklı enerji beslemesi, uluslararası standartlarda yedekleme sistemleri, yangın, sismik hareket ve su baskınına dayanıklı modüler mimari, 7 gün 24 saat izleme ve operasyon merkezi ile gelişmiş siber güvenlik duvarlarının bulunacağını söyleyen Kalın, "Hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre üst seviye veri güvenliği sağlayacağız" dedi.

'ANADOLU'NUN TEKNOLOJİK GELECEĞİNE YAPILAN BİR YATIRIM'

Veri merkezinin Anadolu'da konumlandırılmasının yalnızca coğrafi bir tercih olmadığını belirten Kalın, bunun aynı zamanda bölgesel kalkınmayı destekleyecek stratejik bir adım olduğuna değindi.

Kalın açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Merkez, bölgeye teknoloji yatırımlarını çekecek, nitelikli istihdam oluşturacak, ekonomik hareketliliği artıracak. Anadolu'nun Türkiye'nin dijital omurgasında daha etkin rol almasını sağlayacağız. Ayrıca yurt dışına yapılan görünmeyen veri depolama ithalatını azaltarak ülke ekonomisine doğrudan katkı sunacağız. Bu proje bir bina değil, Anadolu'nun teknolojik geleceğine atılmış güçlü bir adımdır."

'1 MİLYAR LİRALIK GÜÇLÜ BİR VİZYON'

Projenin büyüklüğünü 1 milyar liralık yatırımla ortaya koyduklarını söyleyen Kalın, "Bu ülkenin ekonomisine ve geleceğine güvenden aldığımız güçle hareket ediyoruz. Bu yatırım sadece bugünün değil, önümüzdeki 50 yılın dijital güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor" dedi. Kalın ayrıca, projenin Türkiye'yi bölgesel bir teknoloji üssü yapma yolunda önemli bir itici güç olacağını da belirtti.

'DAHA GÜÇLÜ, DAHA GÜVENLİ BİR TÜRKİYE İÇİN'

Modern çağda veriyi korumanın artık fiziki yapıları korumak kadar kritik olduğunu belirten Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Afetler, savaşlar, siber saldırılar veya kesintiler. Ne olursa olsun, Türkiye'nin dijital güvenlik kalkanını güçlendirmek artık bir zorunluluktur. Anadolu'da tamamen yerli sermayeyle kuracağımız bu veri merkezi, ülkemizin dijital verisini yalnızca saklamayacak; geleceğini de güven altına alacak. Komşu ülkelerin stratejik verilerini dahi bu coğrafyada misafir edebilecek kapasitedeyiz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de güvende' anlayışını daha da güçlendirerek, ülkemizi daha dirençli, daha bağımsız ve daha güçlü bir teknoloji geleceğine taşıyacağız."