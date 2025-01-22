Türkiye-Kamerun İlişkileri Güçleniyor: Afrika Ortaklığı Vizyonu Benimseniyor

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, "Açılım politikalarımızla birlikte Kamerun ile bağlarımız güçlendi. Bugün artık açılım sürecini tamamladık ve Afrika ortaklığı vizyonunu benimsedik." dedi.

Öskiper, Türkiye ile Kamerun arasındaki ilişkilerin gelişimini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin Afrika'ya açılımı tamamladığını ve artık bölgede bir ortaklık vizyonu doğrultusunda ilerlendiğini belirten Öskiper, Türkiye ile Kamerun arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çekti.

Öskiper, iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda ilişkilerin hızla geliştiğini ifade ederek, 1962'de başlayan Türkiye-Kamerun diplomatik ilişkilerinin, Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikasıyla hız kazandığını söyledi.

İlişkilerin gelişme dönemine ilişkin Öskiper, "Açılım politikalarımızla birlikte Kamerun ile bağlarımız güçlendi. Bugün artık açılım sürecini tamamladık ve Afrika ortaklığı vizyonunu benimsedik. Bu ortaklığı daha da ileriye taşımak için büyük bir potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Öskiper, Kamerun halkının Türkiye'ye duyduğu sevginin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunun altını çizerek, "Sokaklarda gezerken Türkiye'ye duyulan sevgiyi görmek mutluluk verici. Bu sevgiyi daha fazla bilgi ve işbirliğiyle destekleyerek ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyarak halklar arasında kalıcı bir bağ kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kamerun arasındaki ilişkilerde son dönemde atılan adımlara da değinen Öskiper, 2024'te düzenlenen siyasi istişare toplantısıyla ilişkilerin geleceğine dair güçlü bir zemin oluşturulduğunu, karşılıklı taleplerin açıkça dile getirildiğini ve birlikte çalışılacak birçok alan belirlendiğini kaydetti.

Türkiye-Kamerun KEK Toplantısı 5-7 Mayıs'ta düzenlenecek

Öskipe, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısının bu yıl 5-7 Mayıs'ta Yaounde'de düzenleneceğini duyurdu.

KEK toplantısına Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ve Kamerun'u temsilen Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella'nın eş başkanlık edeceğini dile getiren Öskiper, toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Öskiper, KEK toplantısı vesilesiyle birçok alanda işbirliğinin derinleşeceğine işaret ederek, "Ayrıca imzaya hazır hale gelen bazı anlaşmaları artık hayata geçirerek ilişkilerimize ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Özellikle iş insanlarımızın ve yatırımcılarımızın Kamerun'daki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atacağız." şeklinde konuştu.

"Spor diplomasisi ortak bağları güçlendiren bir araç"

Spor diplomasisinin halklar arasında köprü kurmadaki gücüne dikkati çeken Öskiper, 1990 Dünya Kupası'nda Kamerun A Milli Futbol Takımı'nın sergilediği performansın Türk halkı üzerindeki etkisini hatırlattı.

Öskiper, "Türk halkı olarak Kamerun'a duyduğumuz sempati, İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası'yla pekişti. O dönemde genç yaşta olmama rağmen, Kamerun'un performansının Türkiye'de nasıl büyük bir hayranlık yarattığını hatırlıyorum. Bu, sporun halkları yakınlaştırmadaki gücünü gösteriyor. Spor diplomasisi ortak bağları güçlendiren bir araç." dedi.

Kamerun'daki görev süresi boyunca spor diplomasisini aktif bir şekilde kullanmayı planladığını belirten Öskiper, iki ülke arasında kültürel ve insani bağları güçlendirecek her fırsatı değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.