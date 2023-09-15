Türkiye Diyanet Vakfından Ankara'da çevre ve yürüyüş etkinliği

Türkiye Diyanet Vakfınca Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Çevre ve yürüyüş etkinliği" gerçekleştirildi.

Kurtboğazı Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, İlçe Müftüsü Mahmut Ay, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, TDV gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikte katılımcılar çöp toplayarak doğayı temizledi, hayvanlar için mama bıraktı.

Etkinlik sonunda katılımcılara çam fidanı hediye edildi.

TDV Genel Müdürü Turan, gazetecilere, toplumun bütün katmanlarını bir araya toplayarak, namaz kılmak ve oruç tutmak kadar tabiatı korumanın, çevreye ve emanete sahip çıkmanın en başta gelen vecibelerden olduğu mesajını vermek istediklerini söyledi.

Doğayı korumanın önemini vurgulayan Turan, "Gün geçtikçe dünyamız yaşanmaz oldu. Bundan hepimiz şikayetçiyiz ama şikayet etmiş olduğumuz meselenin de aynı zamanda müsebbipleriyiz, yani ona sebep olanlarız. Bunun için bir çare üretmiyoruz, bir taraftan başkasını tenkit ederken kendimiz aynı hataları yapıyoruz." dedi.

Hz. Muhammed'in, "Emaneti zayi ettiğiniz zaman kıyameti bekleyin" sözünü aktaran Turan, "Çevrenin, doğanın ve denizin kirlenmesi aynı zamanda insanlığın kıyametidir. Bugün buraya niye geldik? İşte biz Allah'ın emanetine sahip çıkmak adına bu toplumun önünde namaz kıldıran, sohbet edenler olarak diyoruz ki lütfen emanete sahip çıkalım." diye konuştu.

Turan, kainatın herkese ait olduğunu anımsatarak, "Sadece insana değil yeryüzünde yaşayan hayvanatından kuşuna ne varsa kısacası hepimize aittir. Hepimizin ortak mekanıdır. Dolaylısıyla onların da hakkına, hukukuna tecavüz etmeyelim, onlara mutlaka ve mutlaka itina göstermemiz riayet etmemiz gerektiğini burada anlatmak ifade etmek adına temizlik yapmaya geldik. Sokak hayvanlarına merhametimizi sergilemek adına buradayız." ifadesini kullandı.