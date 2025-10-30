Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Moskova'daki bir otelde verdiği resepsiyona, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in yanı sıra Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile davetli Türk ve Rus vatandaşları katıldı.

Etkinlikte, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Andrey Klimov, Rusya Devlet Duması Milletvekili Biysultan Hamzayev ile Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin de yer aldı.

İstiklal Marşı ve Rus milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük fedakarlıklarla kurulduğunu belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti bu fedakarlığın, cesaretin, vatanperverliğin ve kahramanlığın eseridir. Cumhuriyetimizin ilanıyla, tarih boyunca her zaman özgür yaşamış olan Türk milletinin, bundan sonra da özgür yaşayacağı tüm dünyaya duyurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye destek çıktığını dile getiren Bilgiç, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda yakalamış olduğu ivme, herkesin malumu. Bu ilişkiler farklı dönemlerde çeşitli sınamalarla karşılaşmış, ancak bunları başarıyla geride bırakarak bugüne daha güçlü bir şekilde gelmiştir. Türkiye ve Rusya, ikili ve çok taraflı platformlarda birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmektedir."

Bilgiç, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin kuvvetli olmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dostluğun payı büyük olduğunu vurgulayarak, "İki ülke liderlerinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı ilişkilerimizin temel taşını oluşturmakta. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta ve işbirliğimizi mümkün kılıyor." dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin yıllık 52 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Bilgiç, bu rakamın artırılması için Rus tarafıyla yoğun çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bilgiç, Moskova'nın göbeğinde bulunan "Moskova City" isimli merkezdeki gökdelenlerin Türk şirketleri tarafından inşa edildiğine dikkati çekerek, "Bugüne kadar Türk şirketleri, Rusya'da toplam 103 milyar dolarlık müteahhitlik projesi gerçekleştirdi. Resmi istatistiklere göre, her iki ülkenin karşılıklı olarak toplam 11 milyar dolar tutarında doğrudan yatırımı bulunmakta. Ancak, fiili rakamın bundan çok daha yüksek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), Rusya'nın Türkiye'deki en önemli ve büyük projelerden biri olduğunu belirten Bilgiç, 2026 yılında elektrik üretimine başlanacağını söyledi.

Rusya ile kültür alanında da ilişkilerin geliştiğine işaret eden Bilgiç, Türk-Rus karma evliliklerinin sayısı son yıllarda ciddi şekilde arttığını kaydederek, "Bu iki ülke arasındaki kültürel köprüleri daha da güçlendirmekte, dostluğumuzu pekiştirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 80 bin Rus vatandaşının Türkiye'de yaşadığı, Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının da bu rakama yakın olduğu bilgisini paylaşan Bilgiç, "Coğrafi ve kültürel yakınlık, iki ülke halkları arasındaki etkileşimi her daim canlı tutmakta." dedi.

Bilgiç, 142 Türk dizisinin, Rusya'daki dijital yayın platformlarında yer aldığını ve bunun Türk ve Rus kültürlerinin birbirlerine yakınlığının göstergesi olduğunu belirtti.

Eğitim alanında da ilişkilerin geliştiğine işaret eden Bilgiç, yaklaşık 5 bin Rus öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde, Rusya'da ise yaklaşık bin Türk öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.

Büyükelçi Bilgiç, Rusya ile turizm alanındaki ilişkilere de değinerek, "2024 yılında 6,7 milyon Rus turist ülkemizi ziyaret etmişti. Bu yıl, bu sayının 7 milyona yaklaşacağını tahmin etmekteyiz. Türk turistler de her geçen gün Rusya'yı daha fazla ziyaret etmekte." ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Türkiye egemen siyaset izliyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko da Türkiye'nin uluslararası alanda kendi halkının çıkarlarını savunduğunu belirterek, "Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde arabuluculuk girişimlerinde bulunuyor, dünyada istikrarsız noktaların ortadan kaldırılmasına etkili şekilde katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Gruşko, ikili ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini, "Dış güçlerin gayrimeşru engeller koyma girişimlerine rağmen, birikmiş güç rezervimize ve karşılıklı saygıya dayanarak, stratejik ortaklığımızı birçok alanda daha da güçlendirebileceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Gruşko, Erdoğan ile Putin arasındaki etkileşimin, ikili ilişkilere ivme kazandırdığını dile getirerek, "İki lider arasında sağlam ve güvenilir diyalog var. Onlar, tüm ilgili konularla ilgili etkileşimi sürdürüyor." dedi.

Rusya ve Türkiye'nin egemen siyaset izlediğini belirten Gruşko, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle çalkantılı dönemde büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Türk ve Rus müziğinden eserlerin icra edildiği etkinlikte, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.