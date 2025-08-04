Türkiye-Çin-Avrupa Demiryolu Hattı'nda yola çıkan iki yük treni İstanbul'a ulaştı

PASİFİK Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları China Railway arasında kurulan stratejik işbirliği kapsamında Çin-Türkiye-Avrupa Demiryolu Hattı'na köprü olan iki yük treni İstanbul'a ulaştı. İki tren Marmaray'ın Halkalı İstasyonu'nda karşılandı. Programda bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, " Türkiye, artık yalnızca bir transit ülke değil; yük akışını yöneten, organize eden ve lojistikte değer üreten bir üs olma yolunda hızla ilerlemektedir ve bu konuda kararlıdır. Bu dönüşüm, sadece bugün değil, geleceğin dünyasına yapılan yatırımdır. " dedi.

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun çalışmaları sonucu, Çin ile Avrupa arasında düzenli olarak işletilecek iki yük treni, Türkiye üzerinden Polonya'ya ulaşmak üzere İstanbul'a geldi. Trenleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, TCDD görevlileri, davetliler ve basın mensupları karşıladı. İki trenden oluşan seferde birinci tren Polonya'ya ikinci tren ise Macaristan'a ulaşacak. Yolculuklarına Çin'den başlayan trenler 15 günde Türkiye'ye geldi. Toplamda 98 vagondan oluşan trenler yükü kesintisiz olarak Avrupa'ya ulaştırmış olacak.

'YILLIK TAŞINAN YÜK MİKTARI 33 MİLYON TONA ULAŞMIŞTIR'

Programda konuşan Ulaştırm ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun somut sonuçlarından biri olarak Çin ile Avrupa arasında düzenli olarak işletileceğini vurguladı. Enver İskurt; " Türkiye, Asya ile Avrupa arasında tarihi ve coğrafi bir köprü konumundadır. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine erişim imkanı sunan eşsiz bir stratejik avantajımız bulunmaktadır. Bu avantajı değerlendirmek adına, ulaştırma altyapısına son 20 yılda 280 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır. Bunun 60 milyar doları demiryollarına ayrılmıştır. Bugün itibariyle yük taşımacılığı yapılan demiryolu uzunluğumuz 14 bin kilometrenin üzerine çıkmıştır. Hızlı tren hatlarımızın uzunluğu 2 bin 251 kilometrenin üzerine çıkmaktadır. Yıllık taşınan yük miktarı ise 14 milyon tondan 33 milyon tona ulaşmıştır. Ayrıca 13 lojistik merkez faaliyete geçirilmiş, 20'den fazla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) demiryoluyla entegre hale getirilmiştir" dedi.

'UZUN VADEDE YILLIK BİN 500 BLOK TREN SEFERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Bakan Yardımcısı İskurt, "Özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray Boğaz Tüp Geçişi, Türkiye'nin uluslararası demiryolu koridorundaki merkezi rolünü daha da pekiştirmiştir. Türkiye'den bugün, Avrupa'ya Almanya'dan Polonya'ya; Asya'dan Çin'den Kazakistan'a; Kuzeyde Rusya'dan Güneyde İran'a kadar birçok noktaya yük taşımacılığı yapılmaktadır. Bu bağlamda, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık güzergahı yani Orta Koridor, Türkiye için büyük önem taşımaktadır. Çin'den çıkan yükler, Kazakistan ve Azerbaycan üzerinden Gürcistan'a, oradan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Türkiye'ye ulaşmakta, buradan da Avrupa'ya ulaşmaktadır. Bu koridorun sağladığı 10-15 günlük taşıma süresi, kuzey ve güney koridorlara kıyasla önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sunmaktadır. Hedefimiz bu süreyi 10 günün altına çekmek ve uzun vadede yıllık bin 500 blok tren seferi gerçekleştirmektir. Bu koridoru kuzey koridoruyla yarışacak hale getirmektir. Ayrıca, Zengezur Koridoru Kalkınma Yolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen Kuzey Marmara Demiryolu gibi yeni projelerle bölgesel bağlantılarımızı daha da güçlendirmek ve bununla beraber kapasiteyi daha da artırmak istiyoruz. Bu projeler, sadece lojistikte değil, bölgesel istikrar ve ekonomik entegrasyonda da stratejik rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKIYE YÜK AKIŞINI YÖNETEN BIR ÜLKEDİR'

İskurt, "Türkiye, artık yalnızca bir transit ülke değil; yük akışını yöneten, organize eden ve lojistikte değer üreten bir üs olma yolunda hızla ilerlemektedir ve bu konuda kararlıdır. Bu dönüşüm, sadece bugün değil, geleceğin dünyasına yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumlulukla şekillenen bu vizyonda, kardeş ve dost ülkelerle işbirliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duymaktayız. Bugün uğurlayacağımız trenimizin yolu Orta Koridor güzergahı boyunca dost ve kardeş ülkelerin işbirliği, güçbirliğiyle açılmaktadır. Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve Bakanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumunun kapanışını 29 Haziran'da yapılmıştı. Bazıları bakan ve bakan yardımcısı olmak üzere 80 ülkeden katılım sağlanan Forum'da ulaştırma alanında önemli kararlar alındı, işbirliği anlaşmaları yapıldı. Bugün uğurlayacağımız iki trenimiz o forumda alınan kararların ve Türkiye' nin lojistik hub olma çabalarının bir sonucudur" şeklinde konuştu.

'HER İKİ TREN TOPLAM 98 KONTEYNERLİK YÜKÜ KESİNTİSİZ OLARAK AVRUPA'YA ULAŞTIRMIŞ OLACAK'

İskurt, "Birazdan uğurlayacağımız ve Chengdu'dan Polonya'nın Lodz şehrine gidecek tren toplamda 10 bin 400 kilometre, Chongqing'den Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek ikinci tren ise 10 bin 998 kilometrelik bir mesafe kat edecektir. İlk trenimiz 55 konteyner içerisinde net 508 ton yükle Çin'in Chengdu istasyonundan 9 Temmuz' da yola çıktı. Çin Altınkol sınırından 16 Temmuz'da hareketinin ardından Orta Koridor ve BTK Demiryolu Hattını kullanarak 15 gün sonra 30 Temmuz' da Kars' a geldi. İstanbul' da kıtaları geçen trenimizi Polonya'nın Lodz istasyonuna olan seferine birazdan birlikte uğurlayacağız. İkinci trenimiz ise 43 konteyner içerisinde 420 ton net yüküyle Çin'in Chongqing istasyonundan yola çıkarak 31 Temmuz'da Kars'a geldi. Bu trenimiz de Macaristan yüküyle en kısa sürede yola çıkacaktır. Her iki tren toplamda 98 konteynerlik yükü kesintisiz olarak Avrupa'ya ulaştırmış olacak. Ülkemize ve bölge ülkelerine refah, bolluk ve bereket taşıyacak bu trenlerin devamı gelecek" dedi. Konuşmaların ardından Marmaray'ın Halkaı İstasyonu'na ulaşan iki yük treni Avrupa'ya doğru yola çıktı.