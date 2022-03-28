Türk Ocakları Balıkesir şubesinin yeni hizmet binası açıldı

BALIKESİR (AA) - Türk Ocaklarının kuruluşunun 110. yılı etkinlikleri kapsamında Balıkesir şubesine tahsis edilen 300 yıllık binanın açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, Türk Ocaklarının önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Şubenin bu binada hizmet vermeye devam edeceğini belirten Şıldak, "Gerçekten ülkemizin duruş gösterilmesi gereken her anında milletimizin ve devletimizin temel değerleri örtüşen duruşuyla ve aldığı yolla kendisini kabul ettirmiş, her tür takdire değer çalışmaları ilimizde de gerçekleştiren değerli arkadaşlarımızın burada huzur içinde çalışmalarını sürdürmeleri bizleri de memnun edecektir." dedi.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz de Türk Ocaklarının kuruluşunda gençliğin ve Türk dünyasının tamamının harcının olduğunu dile getirdi.

Bir yandan ülkenin, milletin meseleleriyle ilgilenirken öbür yandan bütün dünyada meydan gelen gelişmeleri takip etmeye ve bunlarla ilgili görüşlerini iletmeye çalıştıklarını bildiren Öz, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının neresinde bir problem varsa onunla ilgilenmek bizim boynumuzun borcudur. Son dönemde özellikle teşkilatlanma çabalarımızı Türk yurtlarına da yaymaya başladık. Türk Ocakları, Türklüğün milli mektebidir. Bu mektepte gençlerimizin geleceği inşa etmesi için onlara fırsat veriyoruz. Onlara imkan tanımaya çalışıyoruz. Burada da gördüm, içeride çok güzel bir kütüphane şu anda kurulmaya çalışılıyor. Gençlerimizin iyi yetişmesi lazım. Gençlik geleceğimiz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözüdür. Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir ve 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli de kültür' demiştir. İşte biz bu sahada özellikle Türk kültürünü canlı tutarak yeni çağın meydan okumalarına karşı yeniden yorumlayarak çağdaşlaşma istikametinde çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkma istikametinde bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Türk milletine, Türk dünyasına ve insanlığa faydalı hizmetler yapmaya devam edeceğiz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çamlık Projesi kapsamında iyileştirme yapılan sokaklardan birinde yer alan Türk Ocakları hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğlulları ise protokol üyeleri, tüm davetlilere açılış törenine geldikleri için teşekkür etti.

Balıkesir Mehteran Takımı'nın, marşlarıyla eşlik ettiği tören, kurdele kesilmesi ve İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua etmesiyle sona erdi.

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Adil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural ve çok sayıda davetli katıldı.