Türk Kızılay Diyadin Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmaya Devam Ediyor

Türk Kızılay'ın Ağrı'daki yeni şubelerinden birisi olan Türk Kızılay Diyadin Şubesi, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Hayırseverlerin destekleri ile temin edilen ihtiyaç malzemeleri, Diyadin Kızılay Şubesi gönüllülerince gerek ilçe merkezinde gerekse köylerde yaşayan ve önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırılıyor.

Son olarak ilçe merkezi ve köylerde okulların açılması ile birlikte başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere toplam 500 kişiye ulaştıklarını belirten Şube Başkanı Suat Özden yaptığı açıklamada: " Diyadin'de son 2 yıl içerisinde Kızılay olarak çalışmalarımıza hız verdik. Şubemizin açılışından bu güne bir yandan ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine hayırsever vatandaşlarımız ve gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ulaşamaya çalışırken bir yandan da şubeleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde ulaşılmadık ev kalmayacak şiarıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında şu ana kadar yüzlerce ailemize ulaştığımız gibi bu yılda bize gelen yardımları ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Son bir ay içinde okulların açılması ile birlikte ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimiz başta olmak üzere yaklaşık 500 kişiye ulaştık. Bunun yanında ilçemizde düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle iyilik için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki şu ana kadar ilçemizdeki vatandaşlarımızdan da çok güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz. Kısa sürede şubemiz büyüdü ve ilçemizle birlikte bir aile olduk. Gönüllü genç sayımız günden güne artıyor. El birliği ile insanlarımızın hayatlarına olumlu anlamda dokunmaya çalışıyoruz ve bunun içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu güne kadar bizlere destek olan herkesten bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi. - AĞRI