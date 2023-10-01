Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Yaşlılar Haftası'nda sürpriz etkinlik düzenledi

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, kentte yalnız yaşayan yaşlılar için Yaşlılar Haftası'nda sürpriz bir etkinlik düzenledi. Gönüllüler, yaşlıları evlerinden alarak Kızılay Şubesine getirdi ve burada yemek ikramında bulundu. Etkinlikte türkü ve ilahiler söylendi ve yaşlılar ihtiyaçlarını Kızılay Şube Başkanı'na iletti.

Kızılay'dan yaşlılara vefa sürprizi

AĞRI - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle kentte yalnız yaşayan yaşlılar için sürpriz etkinlik düzenledi.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, her zaman kapılarını çaldıkları yaşlıları Yaşlılar Haftası'nda da unutmayarak etkinlik düzenlendi. Kentte yalnız yaşayan yaşlıları araçlarla evlerinden alıp Kızılay Şubesi'ne getiren gönüllüler, burada yemek ikramında bulundu. Daha sonra saz ve ud eşliğinde türkü ve ilahilerin söylendiği etkinlikte duygusal anlar yaşayan yaşlılar, ihtiyacı olan şeyleri Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı'ya iletti. Etkinlik sonunda yaşlılar araçlarla yeniden evlerine bırakıldı.