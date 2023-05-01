TÜRK-İŞ ve SİME-SEN 1 Mayıs'ta Taksim'de Anıta Çelenk Bıraktı

TÜRK-İŞ ve Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve bir basın açıklaması yaptı. Kamu emekçilerinin problem ve haklı taleplerini gündeme getirmek için meydanlarda olduklarını belirten sendika temsilcileri, Türkiye'nin daha özgür ve iyi bir geleceği için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle TÜRK - İŞ ile SİME-SEN üyeleri Taksim'e geldi. Yönetim kurulu üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk bırakan TÜRK-İŞ ve SİME-SEN üyeleri bir basın açıklaması yaptı.

"BU BAYRAM EMEKLİLERİN, DAR GELİRLİLERİN, BU BAYRAM ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİN BAYRAMI"

"KAMU EMEKÇİLERİNİN PROBLEM VE HAKLI TALEPLERİNİ GÜNDEME GETİRMEK ÜZERE MEYDANLARDAYIZ"

Sivil Memurlar Sendikası Genel Sekreteri Oğuz Durkut ise "Bugün vermiş olduğu mücadele ile Türkiye'de örneği bulunmayan bir sendikal geçmişe sahip olan, ülkemizin bağımsız en büyük sendikalarından Sivil Memurlar Sendikası olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutlamak ve kamu emekçilerinin problem ve haklı taleplerini gündeme getirmek üzere meydanlardayız. Bu vesileyle 1 Mayıs 'ta alanlarda çalışmak zorunda kalan basın emekçileri ve güvenliğimizi sağlayan Emniyet personelleri başka olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.Basın açıklamasının ardından SİME-SEN üyeleri 1 Mayıs 1977'de ölenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.