Türk-İş'ten 'Asgari ücrete tek zam yapılacak' diyen Bakan Işıkhan'a tepki: Hiç yapmayın

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacak" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi. Atalay, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in bir otelde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Asgari ücret pazarlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz gün yaptığı "Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak" açıklamasına tepki gösterdi. Atalay, "Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın." dedi.

"BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN TAŞERON MESELESİNİ ÇIKARIN"

Kamuda taşeron işçilik sorunun devam ettiğini belirterek enerji, sağlık ve inşaat başta olmak üzere birçok iş kolunda taşeron işçilerin kadro beklediğini söyledi. Kamudaki yaklaşık 750 bin taşeron işçinin kadroya alındığını anımsatan Atalay, "Elektrik direğinin tepesinde işçi asıl işi yapıyor ama kadroya alınmıyor. Karayollarında aynı araçtaki iki işçi, yoldaki karı birlikte temizliyor, asfaltı birlikte döküyor ama biri alıyor 12 bin lira, diğeri alıyor 22 bin lira. Biri yemek yiyor, diğeri yemiyor. Birinde ikramiye var, diğerinde yok. Bu adil bir sistem mi? Burada iş barışını sağlayabilir misiniz? Siyasetçilerin ve bürokratların sesi çıkmıyor. 100 kilometre yol yaparsanız ama 100 metresini bırakırsanız, o biten 100 kilometre hiç konuşulmaz, 100 metre konuşulur. Yetkililere sesleniyorum; bu ülkenin gündeminden taşeron meselesini çıkartın. Bu iş bitene kadar bu konuyu takip etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"CAMBAZ OLSANIZ 11 BİN 402 LİRAYLA GEÇİNEMEZSENİZ"

Atalay, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını anımsatarak asgari ücretin başta asgari ücret olmak üzere birçok ücret ve kalemi yakından ilgilendirdiğini söyledi. Asgari ücrete yapılan artışların yapılan zamlarla ve enflasyonla erdiğini ifade eden Atalay, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın. Parayı ver, zam yap, neye yarıyor? Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla bir hafta geçinemezsiniz." şeklinde konuştu.

"BENİM 20 BİN LİRAMDAN 4 BİN LİRAYI NEDEN ALIYORSUNUZ?"

Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz. Benim 20 bin liramdan 4 bin lirayı niye alıyorsunuz arkadaş? Çok alandan çok alın, az alandan az alın." diye konuştu.

Atalay, çıraklık ve staj sürelerinin sigorta prim gününden sayılması gerektiğini bildirerek "40 sene evvel benim çıraklık hizmetim sigortama sayıldı. Şimdi niye sayılmıyor? O zaman devlet daha mı güçlüydü? Şimdi staj niye sigortaya sayılmıyor?" ifadelerini kullandı.

"SEN GALATA KÖPRÜSÜ'NÜ GEÇEMEZSİN, NE SIRAT KÖPRÜSÜ"

Türkiye'de sermayenin her zaman güçlü olduğunu ve siyasetle birlikte yol yürüdüğünü dile getiren Atalay, TBMM'de işçi ve sendikacı kökenli milletvekili bulunmadığını söyledi. Atalay şöyle devam etti:

"Kaptıkaçtı işverenler var, sonradan zengin olanlar var. Alıyor devletten ihaleyi, ne sendika ne sözleşme var. Polatlı'da bir işletme var, beş yıldır metal iş kolunda. Adam cuma akşamı bakanlıkta, sistem kilitleniyor, pazartesi bir açılıyor iş kolu enerjide çıkıyor. Bunlarla kol kola yürüyen sendikalar var. Bu işverenler parayı buluyorlar, sonra okul, cami, kütüphane yapıyorlar, sonra basına 'Biz iyilikseveriz, mübarek adamlarız. Sırat Köprüsü'nden uçarak geçeriz.' diyorlar. Sen Galata Köprüsü'nü geçemezsin, ne Sırat Köprüsü?"

"BU ÜLKEDE HAKEMLER VE HAKİMLER KENDİSİNE ÇOK DİKKAT EDECEK"

Atalay, yargının sorun üreten değil, sorun çözen bir mekanizma olduğunu belirterek "Bizim yargımız son zamanlarda sorun çözmeyi bırakıp sorun üretiyor. Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek. Biz her gün hakem konuşuyoruz, her gün hakim konuşuyoruz. Kimsenin emeğini çalmayacaklar." diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarının önemine dikkati çeken Atalay, her gün ortama üç işçinin iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Soma'da 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizen Atalay, "Anayasa Mahkemesine sesleniyorum; Soma'da 301 arkadaşımız iş kazasında değil, iş cinayetinde hayatını kaybetti. 20 senelik Çin malı maskeler kullanıldı. Onun için adil bir karar verin." dedi.