Türk Devletleri Yüksek Denetim Kurumları Birliği (TURKSAI) Kuruldu

Ülkeler arası işbirliğini artırmayı amaçlayan Türk Devletleri Yüksek Denetim Kurumları Birliği (TURKSAI), Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Sayıştay başkanlarının katılımıyla kuruldu.

Bu amaçla düzenlenen programın açılışında konuşan Sayıştay Başkanı Metin Yener, katılımcıları tarihin ve medeniyetlerin kavşağı olan İstanbul'da ağırlamaktan ve böylesine anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Bugün burada atılacak imzalarla kurulacak TURKSAI ile ortak bir geçmişe sahip, kökleri ve değerleri bir olan ülkelerin yüksek denetim kurumları arasındaki işbirliği ve dayanışmanın yeni bir boyut kazanacağına yürekten inandığını belirten Yener, "Türk dünyasının artan gücü bizlere denetim kurumları olarak daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve hukuka uygun kullanımı hususunda güvence vererek devletlerimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için ortak denetim perspektifimizi geliştirmek artık bir tercihten ziyade bir zorunluluktur." dedi.

Yener, bu amaç doğrultusunda yüksek denetim kurumları arasındaki işbirliğinin, düzenli temasların artmasının, ortak projelerin çoğalmasının ve eğitim programlarıyla kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk Devletleri Sayıştaylarının işbirliğini daha güçlü bir zemine oturtmak için benzersiz bir fırsatla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yener, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ortak eğitim programları, ortak denetim projeleri, dijital denetim altyapılarının güçlendirilmesi, yapay zeka ve veri analitiği alanında ortak AR-GE faaliyetleri, denetçi değişim programları bizleri hem bireysel olarak güçlendirecek hem de Türk dünyasının kurumsal kapasitesini daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır."

Yener, devletlerin sürekliliğinin, adaletin, düzenin ve hesap verebilirliğin birlikte ve istikrarlı bir şekilde sağlanmasına bağlı olduğunu dile getirerek, "İşbirliğimizin güçlenmesi, yalnızca kurumlarımızın değil, devletlerimizin refahına, toplumlarımızın huzuruna ve ortak geleceğimizin sağlam temellere oturmasına katkı sağlayacaktır. Kuruluş belgesini imzalayacağımız TURKSAI'nın oluşturacağı sinerjiyle Türk dünyasının yüksek denetim kapasitesinin artacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuruluş deklarasyonu imzalandı

Programda, Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov, Kazakistan Sayıştay Başkanı Alikhan Smailov, Kırgızistan Sayıştay Başkanı Almazbek Akmatov, Özbekistan Sayıştay Başkan Yardımcısı Allaberganov Atabek Validjanovich ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev de selamlama konuşması yaptı.

Törende, katılımcı Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın Sayıştay başkanlarınca TURKSAI'nın kuruluş deklarasyonu imzalandı.

Programda, KKTC Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.