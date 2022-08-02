Türk Devletleri Teşkilatı 1'inci İnsan Kaynakları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, 27- 29 Temmuz'da İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinin üst düzey yetkililerin katılımıyla Türk Devletleri Teşkilatı 1'inci İnsan Kaynakları Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Ofis Başkanı Salim Atay ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan'dan gelen temsilcilerle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı'ndan isimler yer aldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve kamuda yaygınlaştırılan insan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim ve geliştirme, yetenek geliştirme, insan kaynakları uygulamalarını değerleme yöntemleri, bilgi teknolojileri ve dijital çözümler katılımcıların ilgisiyle karşılanırken; iyi uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ele alındı. 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı'nda sağlanacak burs fırsatıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla çalışmaları yürütülen 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı' da toplantıda gündeme getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, program kapsamında eğitim alacak öğrenciler için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burs fırsatları sunulacağını ilk kez toplantıda duyurdu. İnsan kaynakları alanında somut sonuçlar almak hedefiyle gerçekleştirilen toplantı sonucunda, taraflar ortak fayda üretmek üzere; ortaklaşa uygulanabilecek ve gelecekteki iş birliğinin çerçevesini belirleyen bir mutabakat zaptı imzalanması, iş birliğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak tematik çalışma gruplarının oluşturulması, genç liderlere yönelik eğitim programının hazırlanması ve uygulanması, deneyim ve tecrübe paylaşımının güncel uygulamalarla birlikte devam etmesi konularında mutabık kaldı.