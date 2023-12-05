Üye Girişi
Haberler

Turgutlu'da servis minibüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Kaza sonucunda karayolu ulaşıma kapandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde seramik fabrikası işçilerini taşıyan servis minibüsü, önünde giden TIR'a çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Ankara istikametine seyir halinde olan ve bir seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki 45 AKH 605 plakalı servis minibüsü, dikkatsizlik sonucu önünde giden Sefa Duru (28) yönetimindeki 33 EFA 11 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralanan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Turgutlu Kocabaş İtfaiye Hastane Soruşturma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? 5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title