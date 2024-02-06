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TUREB İsias Otel Enkazına Karanfil Bıraktı

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Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerde yıkılan İsias Otel'in enkaz alanına karanfil bıraktı. TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu ve heyeti, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in enkaz alanına karanfil bıraktı.

TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu ile beraberindeki heyet, enkaz alanında depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, alana karanfil bıraktı.

Eğinlioğlu, depremlerde binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, İsias Otel'de ise 35 tur rehberinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaşadıkları üzüntüyü tarif etmenin mümkün olmadığını dile getiren Eğinlioğlu, şöyle konuştu:

"Sadece burada 35 arkadaşımızı kaybetmedik. Kıbrıslı kardeşlerimizi ve vatandaşlarımızı da kaybettik. Binlerce insan bu deprem sonucunda hayatını kaybetti. Depremin birinci yılında onları unutmadığımız göstermek ve ruhlarını şad etmek için buradayız. Bizim isteğimiz 3 Ocak'ta başlamış olan davanın bir an evvel emsal teşkil edecek bir sonuçla tamamlanmasıydı. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Devletimize de güveniyoruz sonuçta burada iyi bir sonucun çıkacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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