Tunus'ta 3 yıl önceki intihar saldırısıyla ilgili davada idam cezası

Tunus'ta, 2020 yılında ABD Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 2 kişiye 20'şer yıl hapis ve idam cezası verildi.

Tunus'ta, 2020 yılında ABD Büyükelçiliği yakınında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 2 kişiye 20'şer yıl hapis ve idam cezası verildi.

Başkent Tunus'ta terör davalarına bakan mahkeme, Mart 2020'de ABD Büyükelçiliği yakınında düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişinin yargılandığı davada hüküm verdi.

Saldırıya katılan 2 kişi hakkında 20'şer yıl hapis ve idam cezasının verildiği davada, sanıklara "bir kişiyi öldürme, birden fazla kişiyi yaralama, kamu ve özel kuruluşlara zarar verme, patlayıcı cihaz bulundurma, Tunus topraklarında kasıtlı olarak terör örgütüne katılma" suçlamaları yöneltildi.

Mahkeme aynı davada yargılanan bir kişiye müebbet, bir kişiye 4 yıl, bir kişiye de 3 yıl hapis cezası verdi.

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında 6 Mart 2020'de düzenlenen intihar saldırısında, güvenlik güçlerinden 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliğinin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.