Tunceli merkezli Narkoçelik-Munzur Operasyonu'nda 40 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen "Narkoçelik-Munzur Operasyonu"nda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 288 sentetik ecza hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.