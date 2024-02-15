Tunceli merkezli terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Tunceli merkezli düzenlenen terör operasyonunda, terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tunceli, Elazığ ve İstanbul illerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.
Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu neticesinde Tunceli'de 10, Elazığ'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz."