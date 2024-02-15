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Tunceli merkezli terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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Tunceli merkezli düzenlenen terör operasyonunda, terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Tunceli, Elazığ ve İstanbul illerinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonu neticesinde Tunceli'de 10, Elazığ'da 1 ve İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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