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Tunceli haberi: Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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Tunceli haberi: Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Tunceli haberine göre Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Bingöl karayolu Şokyol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Özel eğitimli köpek desteğinde araçta arama yapan ekipler, 40 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

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