Tunceli haberi: Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
Güncel Haberler
Tunceli haberine göre Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Bingöl karayolu Şokyol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Özel eğitimli köpek desteğinde araçta arama yapan ekipler, 40 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel