Tunceli haberi: Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Tunceli haberine göre Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı. Tunceli'de aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Bingöl karayolu Şokyol uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Özel eğitimli köpek desteğinde araçta arama yapan ekipler, 40 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli Ü.K. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sidar Can Eren Tunceli Güncel Haberler

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