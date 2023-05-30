Tunceli'de Sağanak Nedeniyle Kapatılan Kara Yolu Açıldı
Güncel Haberler
Tunceli'de sağanak nedeniyle kapatılan Çemişgezek-Pertek kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, bazı kara yollarında ulaşımı aksattı. Şiddetli sağanağın etkisiyle Çemişgezek-Pertek kara yolunun belirli kısımları da zarar gördü. Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolu, gerekli onarımın yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Tunceli'de sağanak nedeniyle kapatılan Çemişgezek-Pertek kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, bazı kara yollarında ulaşımı aksattı.
Şiddetli sağanağın etkisiyle Çemişgezek-Pertek kara yolunun belirli kısımları da zarar gördü.
Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolu, gerekli onarımın yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.???