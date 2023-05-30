Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tunceli'de Sağanak Nedeniyle Kapatılan Kara Yolu Açıldı

Tunceli'de Sağanak Nedeniyle Kapatılan Kara Yolu Açıldı

Güncel Haberler

Tunceli'de sağanak nedeniyle kapatılan Çemişgezek-Pertek kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, bazı kara yollarında ulaşımı aksattı. Şiddetli sağanağın etkisiyle Çemişgezek-Pertek kara yolunun belirli kısımları da zarar gördü. Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolu, gerekli onarımın yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tunceli'de sağanak nedeniyle kapatılan Çemişgezek-Pertek kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, bazı kara yollarında ulaşımı aksattı.

Şiddetli sağanağın etkisiyle Çemişgezek-Pertek kara yolunun belirli kısımları da zarar gördü.

Ekiplerce ulaşıma kapatılan kara yolu, gerekli onarımın yapılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.???

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title