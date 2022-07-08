Tüm Eczacı İşverenler Sendikası: 'İlaçta Kur Seviyesi Güncel Kurun Çok Altında Kaldı. Güncel ve Ekonomik Gerçeklere Uygun Hale Getirilmeli'

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Cumhurbaşkanı Kararı'yla tüm ilaçlara yüzde 25 oranında zam yapılmasıyla ilgili "İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru yüzde 25'lik artışla 6,29'dan 7,86 TL'ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İlaç euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir" açıklaması yaptı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunun 6,29 TL'den 7,86 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Saydan, şunları ifade etti:

"İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru yüzde 25'lik artışla 6,29'dan 7,86 TL'ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre, euro bugün itibariyle 17,49 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir."

İlaç kurunun normal kura yetişemediğini söyleyen Saydan, ilacın bulunabilir olmaktan çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"Eczacılar olarak ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olması önemlidir. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin ilacın hastaya ulaşmasına imkan sağlayacak seviyede olmadığını düşünüyoruz. Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz. İlaç euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir."

"İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDEKİ BAREMLER DEĞİŞMEDİ"

İlaç fiyatlarını belirleyen euro kurunun reel euro kuruna göre yükseltilmesi kadar ilaç fiyat kararnamesinde bulunan eczacı karlılığını belirleyen baremlerin de güncellenmesi gerekmekte, bu konu ilaç bulunabilirliğinde büyük önem taşımaktadır. Kararnamede barem düzenlemesi 13 yıldır yapılmadı. 13 yıl önceki 100 TL halen 100 TL olarak yerinde kaldı. İlaç fiyatlarının her yıl artmasına rağmen ilaç fiyat kararnamesinin baremlerinde yapılmayan değişiklik, eczaneleri, işletme giderlerini karşılayamayacak hale getirmiştir. Baremleri belirleyen rakamlarda düzenleme yapılmadan gerçekleştirilen yüzde 3'lük artış aslında fiyat artışıyla azalan karlılık dilimine giren ilaçlar yüzünden şimdiden eriyip kaybolmuştur. Hem eczacıların eczanelerini kaybetmelerine hem de eczane çalışanlarının işlerini kaybetmelerine neden olacak olan bu durumun ivedilikle çözümlenmesi gerekmektedir. İlaç Fiyat Kararnamesi'nde eksik kalan bu düzenlemenin bir an önce yapılması ilaç hizmetinin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde eczacılar yapılan düzenleme ile bu bayramda fiyat güncellemesine kurban gidecektir."

ANKA / Güncel