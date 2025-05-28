TSE Başkanı Şahin: TSE bütün alanlarda sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılayan bir gücü elde etti

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "TSE, artık ülkenin bütün alanlarındaki sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılayan bir gücü elde etti ve bunu da inşallah daha da ilerleteceğiz" dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) mayıs ayı meclis toplantısı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda oda yöneticileri ve üyeleri hazır bulundu. Sanayicilere seslenen Şahin, "Biz standartları hazırlayan kurum olarak sanayicilerimizin uluslararası alanda rekabet edebilmesi, üretim kalitesinin artmasına yönelik eğitimler ve test altyapısıyla her zaman sanayicimizin yanında olduk; olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda TSE'yi anlatan Şahin, "Bizi, işletmelerimiz, genelde sadece standartları hazırlayan bir kurum olarak tanıyor ama halbuki biz çok farklı alanlarda da hizmetler yürütüyoruz. Sadece standartları hazırlayan bir kurum değiliz. Biz, sanayicimizin ihtiyacı olan üretim altyapısına uygun laboratuvarlar da kuruyoruz. Bu alanda muayeneler, analizler, değerlendirmeler yapmak üzere sanayicimizin aslında üretim kalitesine katkı vermeye de çalışıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GURURU OLACAK'

Ankara Kalite Kampüsü'nün önemini anlatan Şahin, "Ankara merkezli çok büyük laboratuvarlarımız var. Orada bu hizmetleri yürütmeye çalışıyoruz. Mevcut şu andaki yapımıza ilave olarak 2022 yılında temelini attığımız ve gerçekten yeni Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin gururu olacak, hem ülkemize hizmet hem de aynı zamanda bölge ülkelere de rehberlik ve hizmet edebilecek 'Ankara Kalite Kampüsü'nü inşa ettik. Şu anda inşaatı tamamlandı; inşallah önümüzdeki dönemde taşındığımız zaman buradaki laboratuvar altyapımızla sizlere çok daha üst seviyeye hizmet kalitesini bir şekilde sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'İHTİYAÇLARI BELİRLİYORUZ'

Hizmetlerin çeşitliliğini bölgeden gelen talepleri dikkate alarak planladıklarını söyleyen Şahin, "Bu sürekli değişen canlı bir yapı. Biz yeni dönemde yapacağımız yatırımları, sizlerden gelen talepleri de değerlendirerek güncellemek durumundayız. Biz, tek taraflı bir belirleme yapmak durumunda değiliz. Yani sanayicimizin üretimde ihtiyaç duyduğu altyapıyı kurmakla alakalı eğer varsa bir talep, yurt dışına bir bağımlılık varsa, o ihtiyaçları biz TSE olarak planlamamızı alıp bu alandaki ihtiyaçları gidermek için gayret gösteriyoruz ki yeni yere taşınırken şu anda iş dünyasından, kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından görüşler almak suretiyle bu alandaki ihtiyaçları belirliyoruz ve buna göre yatırımlarımızı inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

'TSE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR'

Şahin, 2024 yılında yaklaşık 5 bin adet ürünün ülkeye ithalatına engel olduklarını belirterek şunları ifade etti:

"Standartlara, insan sağlığına, can güvenliğine uygun olmayan ürünlerin ithalatına biz, sizler adına izin vermiyoruz ve bu ürünlerin tekrar iadesini bir şekilde sağlamış oluyoruz. Savunma sanayi başta olmak üzere bu alanlarda uluslararası ihtiyaç olan sertifikalarla alakalı yetkinlikleri artırdık, akreditasyonumuzu yoksa kazandık, kapsam genişletmesi yaptık, uzman eksikliğimiz varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdan yetkin arkadaşları denetçi olarak belirledik ve şu anda ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Makine Kimya gibi Türkiye'nin üretimdeki lider kuruluşlarının yönetim sistemleri başta olmak üzere bazı alanlardaki ihtiyaçlarını TSE olarak görmeye başladık. Bu milli bir konudur. Şu anda biz, bu alandaki her geçen gün ihtiyaçlarımızı karşılamakla alakalı altyapımızı genişletiyoruz ve savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye'nin kritik alanlarında TSE olarak standardizasyon faaliyetlerinde varlığımızı artık göstermeye başladık. İnşallah bundan sonraki süreçte bu alanlar başta olmak üzere yetkinliklerimizi artırarak yurt dışına bağımlılığımızı nasıl ki üretimde kendimiz bunu elde ettiysek, sertifikasyon ve belgelendirme anlamında da inşallah o noktada TSE emin adımlarla ilerliyor."

'Milli Yük Vagonu' hakkında da konuşan Şahin, "Biz milli vagon setlerini kendimiz üretiyoruz. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları'nın TÜRASAŞ tesislerinde ürettirdiği milli vagonlarımız var. Bunların ulusal tip raporlamalarını şu anda biz yapıyoruz. Mühendislerimiz, aldığımız uluslararası yetkinlikler kapsamında bu işleri yapıyor ve dolayısıyla bu rayların üzerine çıkıp hareket etmesi için bu sertifikaya ihtiyaç var. TSE olarak bunu yapmasak uluslararası kuruluşlara yalvarırız. Artık öyle bir durum yok. TSE, artık ülkenin bütün alanlarındaki sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılayan bir gücü elde etti ve bunu da inşallah daha da ilerleteceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORSUNUZ'

Bir üyenin firmaları adına, uluslararası düzeyde yeterlilikleri sağlandığı ve kamuya ürünü vermek istendiği sırada karşılaşılan TSE şartı ve ilgili maddelerin güncel revize edilmesi sürecine yönelik sorusunu cevaplayan Şahin, TSE standartlarının düzenleme yapma yetkisinin kendilerinde olduğunu ancak 'TSE ISO EN' diye başlayan standardın uluslararası standart olduğunu ve uluslararası standartların hazırlanmasında ayna komiteler olduğunu söyledi. Şahin, açıklamasında, "Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren bu teknik komitelerdeki üye sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü o masada varsanız; o Avrupa standardı hazırlanırken siz, ülkenizin ürünleriyle alakalı kriterleri, standartları oraya yazdırıyorsunuz ve sizin standardınız oluyor. Sizin ülkenizin avantajı ortaya çıkıyor ama eğer o masada siz yoksanız diğer ülkelerin insanlarının kararları standarda tercih ediliyor. Uluslararası ayna komitelerinde sanayimizi temsilen sizlerin üye olması lazım. Orada bu söz hakkını kullanacaksınız. Burası standart milli takımıdır; Türkiye'yi siz temsil ediyorsunuz. Bunun da üyelik ara yüzünü tesis olarak biz gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında ben göreve geldiğimde bizden 2 bin 200 kişi üyeydi. Her toplantıda bu konuyu gündeme getiriyorum ve üye sayısını artırmak için bir çaba sarf ediyorum; şu anda 2 bin 750 kişi olduk. Çok komik bir rakam. Almanya, Fransa, İngiltere'ye baktığımız zaman 20-30 bin üyelik var. Biz, bu üyeliklerden ücret almıyoruz. Avrupa'da buraya girmek için standart kuruluşuna üyelik aidatı ödüyorlar; herkes kapıda sırada bekliyor. Herkes 'Benim ürettiğim ürünün kriterleri standart olarak yazılsın' diyor. Bunu lütfen önemseyelim" diye konuştu.