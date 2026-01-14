Trump'tan "İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolarda bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberlere ilişkin, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Eğer böyle bir şey yaparlarsa çok sert önlemler alırız." dedi.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına verdiği mülakatta İran'daki gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Trump, bazı göstericilerin idam edilebileceğine ilişkin haberlere ve bunun ABD için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna, "Asılma olayından haberim yok. Eğer onları asarlarsa, bunun karşılığında bazı şeyler göreceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız." yanıtını verdi.

ABD'nin İran'daki göstericilere nasıl yardım edebileceğine ilişkin birçok yöntem bulunduğunu belirten ABD Başkanı, bunun yalnızca askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik ve diğer yardım seçeneklerinin de söz konusu olabileceğini ifade etti.

Trump, sürecin iyiye gitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, " İran'da yaşananların olmasını istemiyoruz. Protesto etmek bir şeydir ancak binlerce insanı öldürmeye başladıklarında iş değişir, şimdi de asılmadan bahsediyorsunuz. Bakalım bu süreç onlar için nasıl sonuçlanacak? İyi sonuçlanmayacak." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, İran'da devam eden gösterilere ilişkin Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum, protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." ifadesini kullanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.