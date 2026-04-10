Trump'tan İran'a 'Hürmüz' çağrısı: Öyle olmasa iyi olur...

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

"HEMEN BUNA SON VERSELER İYİ OLUR"

Trump, " İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler var. Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN ATEŞKES SONRASI İLK LAÇIKLAMA: HÜRMÜZ'DE YENİ BİR AŞLAMA BAŞLIYOR

Öte yandan İran lideri Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Savaş sonucunda İran’da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı. Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran’a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.