Trump, Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söyledi

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin askıya alınmasını umursamadığını belirtti. Netanyahu'ya Lübnan'daki durumu soracağını söyleyen Trump, petrol fiyatlarındaki yükselişten endişe duymadığını ifade etti. İran, İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurmuştu.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sona erip ermemesini "umursamadığını" kaydederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya " Lübnan'da neler olup bittiğini" soracağını söyledi.

Abd Başkanı Trump, Amerikan CNBC kanalına telefonla verdiği kısa mülakatta İran'ın müzakereleri askıya almasına ilişkin son durumu değerlendirdi.

"Açıkçası görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil." diyen Trump, bu konuda rahat bir pozisyonda olduğunu belirtti.

Abd Başkanı, görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarına ilişkin ise, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Lübnan'da neler olup. bittiğini soracağını" aktardı.

Trump ayrıca, Tahran'ın müzakereleri durdurmanın yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı "tamamen kapatacağını" duyurmasının ardından yükselen petrol fiyatları konusunda da endişeli olmadığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
