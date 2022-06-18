Başkentte YKS heyecanı: Kimi sınavı kaçırdı kimi saniyelerle yetişti - Haberler

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Başkentte YKS heyecanı: Kimi sınavı kaçırdı kimi saniyelerle yetişti

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Cenik - Güncel
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Başkentte YKS heyecanı: Kimi sınavı kaçırdı kimi saniyelerle yetişti 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne sınavı başladı.

Başkentte YKS heyecanı: Kimi sınavı kaçırdı kimi saniyelerle yetişti

ANKARA - 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne sınavı başladı.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek. 3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu olan ve 165 dakika sürecek Temel Yeterlilik Testi başladı.

Saatin 10.00'u geçmesi ile kapanan kapılar, geç kalan öğrencilerin sınava girerek geleceğini belirlemeye hayalini suya düşürdü. Veliler ise çocukları sınavdayken okulun önünde dua ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 165 dakika sonra sona erecek.

3 dakika geç kaldığı için sınava alınmayan Cenk Bahçe, "Ben kendimi denemek için girecektim. Deneyecektim kendimi. Kısmen olmadı bugün. Yarına kaldı artık. Kötü bir şey. 3 dakika geç kalmışım, 10.15'te başlıyor sınav zaten. Koştum ama yetişemedim. Görevliler beni almadı ama onlar da görevini yapıyor sonuçta" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Güncel

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