Trakya'da kaçak içki operasyonlarında gümrük kaçağı içkilere el konuldu - Haberler

Trakya'da kaçak içki operasyonlarında gümrük kaçağı içkilere el konuldu Edirne ve Kırklareli'nde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı içkiye el konuldu. Edirne ve Kırklareli'nde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı içkiye el konuldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri B.B'nin ikametgahında ve otomobilinde arama yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 151 şişe içki ele geçirildi. B.B. gözaltına alındı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Kırklareli'ne gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler B.Y'nin (26) kullandığı otomobili Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada 125 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. araçtaki B.Ç. (23) ve Y.S. (23) gözaltına alındı. AA / Özgün Tiran - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Edirne Güncel Haberler

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