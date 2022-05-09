SPOR Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yarın oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye hareket etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı son idmanla tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşma öncesi taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşma için saat 16.30'da özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

KADRODAKİ EKSİKLER

Bordo-mavililerin kafilesinde Fode Koita, Jean Kouassi ve Manolis Siopis ile sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almadı. Şampiyonluk maçı sonrasında izin alarak ligin 36'ncı hafta mücadelesi olan Atakaş Hatayspor deplasmanına yer almayan Marek Hamsik ise kamp kafilesine dahil edildi. Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

'Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, İsmail, Hüseyin, Hugo, Ahmetcan, Taha, Dorukhan, Berat, Yunus, Murat Cem, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius?

Demirören Haber Ajansı / Güncel