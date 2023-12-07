Sera Gölü, Uzungöl gibi giderek sığ bir göl haline geliyor Sera gölü, berraklığına bir türlü kavuşamıyor Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü yine çamur deryasına döndü

Trabzon'un gölleri sinsi tehlikenin tehdidi altında

Sera Gölü, Uzungöl gibi giderek sığ bir göl haline geliyor

Sera gölü, berraklığına bir türlü kavuşamıyor

Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü yine çamur deryasına döndü

TRABZON - Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olması için yoğun uğraşlar verilen Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü, Uzungöl gibi giderek sığ bir göl haline geliyor.

21 Şubat 1950 tarihinde Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluşan Sera Gölü, son yıllarda çamurlu ve kötü görüntüsü ile dikkat çekiyor. Hem Trabzon il merkezine hem de Akçaabat'a yakın mesafede olması nedeniyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ederek, tabiatla iç içe vakit geçirdiği Sera gölü, berraklığına bir türlü kavuşamıyor.

2019 yılında DSİ tarafından yapılan kapsamlı çalışmada 37 bin 500 metrekarelik bir alanda 180 bin metreküp malzemenin çıkartıldığı Sera Gölü, aradan geçen 4 yılın ardından tekrar yoğun teresubat ile dolmaya başladı. Turizm potansiyelinin arttırılması ve suyun temiz kalması için son yıllarda milyonluk yatırımların da yeterli olmadığı göl artık doğal güzelliğiyle değil de kirliliğiyle anılmaya başladı. Trabzon'un Uzungöl'den sonra önemli turizm destinasyonlarından ve özellikle Arap turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sera Gölü'nde tabanının balçıktan korunması için yapılan bentler de çare olmazken, çamur deryasına dönen göl dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl gibi giderek sığ bir göl haline gelmeye başladı.

"Gölün eski hali yok; Çamur olmuş"

Gölün eski halinin güzel olduğunu belirten Oğuz Kaan Sağlam, "Sık sık buraya geliyorum. Göl daha önceden yeşildi. Şuan önceki halinden eser yok. Eski hali çok güzeldi. Şu durumda pek iç acıcı değil. Benim için bu görüntü biraz sürpriz oldu. Bu kadar çamur olmasını beklemiyordum" derken, Erzincan'dan ailesi ile birlikte Trabzon'a gelen Atilla Varlık, daha öncede geldiği Sera Gölünün bu halini hiç beklemediklerini dile getirerek "Gölün eski hali yok, çamur olmuş. 5-6 ay önce gelmiştim ama o güzelliği şuanda yok. İnşallah esik haline döner. Burası Trabzon'un bir değeri. Bu halini ilk kez görüyorum. Pırıl pırıl beklerken çamur vaziyette sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.