Trabzon'da "yorgun mermi"ye karşı duyarlılık çağrısı

Trabzon'da, yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden iki çocuğun ailelerinin de katılımıyla duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Trabzon Barosunca, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yorgun mermi vakalarına dikkat çekmek, havaya ateş edilmesini önlemek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına, 2 yıl önce tatil için geldiği dedesinin Yeşilbük Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde omuriliğine yorgun mermi saplanması sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı ile yaklaşık 2 ay önce Çukurçayır Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in babası İsa Özdemir ile bazı yakınları da destek verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bu tür olayların önüne ancak toplumsal bilinçle geçilebileceğini söyledi.

Çocukların, aileleri ve sevenlerinin yanında olması gerektiğini dile getiren Suiçmez, "Kara toprakların altında bu yaşta yatmak olmuyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Niçin yoklar? Tehlikeli, olmaması gereken bir yerlerde miydiler? Hayır. Emir dedesinin bahçesindeydi, Kerem Can evlerinin sitesinin bulunduğu çocuk parkındaydı. Önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Silahlanmaya karşı çıkacağız." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise kimsenin keyfi eğlencesi yüzünden başka insanların hayatını mahvetmeye hakkı olmadığının altını çizerek, "Ne yazık ki istatistikler bu konuda şehrimizin önde olduğunu gösteriyor. Hem bu şehrin bir evladı hem de bir yönetici olarak bunu kabul etmem mümkün değil. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum, sizin keyifli anınız başka birinin kabusu olmasın. Lütfen bu günü bir milat kabul edelim, bu işe artık bir 'dur' diyelim." ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın da havaya yapılan atışlarda mermi çekirdeğinin 160 kilometre hızla aşağı düştüğünü, bu hızla düşen mermi çekirdeğinin de yeryüzünde zarar vermeyeceği hiçbir canlı olmadığına dikkat çekti.

Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, 2 senedir evladının acısıyla yaşadığını gözyaşlarıyla anlattı.

Kimsenin, kimseye bu acıyı yaşatmaya hakkı olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bir insanın bir anlık zevki için insanların ömür boyu acı çekmesi çok saçma. Havaya neden mermi sıkılır? Bunu önce çözmemiz lazım. Neden bu insanlar bu hale getirilir? Çok mantıksız, çok saçma. En kısa zamanda inşallah katilin bir an önce bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Kerem Can Özdemir'in de evlerinin bahçesinde oynarken yorgun mermi sonucu hayatını kaybettiğini belirten Atıcı, böyle bir durumun her an herkesin başına gelebileceğini, toplumun bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Atıcı, havaya mermi sıkıldığını görenlerden ihbarda bulunmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bugün Eren Bülbül'ümüzün şehit olduğu, benim oğlumun da şehit olduğu gün. Eren'i PKK'lı teröristler şehit etti, benim oğlumu da sivil teröristler şehit etti. İnsanların bulunduğu yerde havaya sıkmak gibi kimsenin lüksü yok. Silahla kutlama olmaz, silah ölüm aracıdır. Oğlumun katilini tanıyanlara seslenmek istiyorum, unutmayın ki bir gün gelecek bunun hesabını vereceksiniz. Çıkıp kim olduğunu söyleyin hem bizim gönlümüz ferahlasın hem de siz bir mutluluğa vesile olun. Başka Emirler, başka Kerem Can'lar ölmesin."

Konuşmasının ardından fenalaşan Atıcı'yı, Milletvekili Suiçmez ve Başkan Genç'in de aralarında bulunduğu katılımcılar teskin etmeye çalıştı.