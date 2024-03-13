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Trabzon'da Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı

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Karadeniz Teknik Üniversitesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Nuroğlu, kariyer gelişim günlerinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında bazı teknoloji firmalarının temsilcileri sunum ve söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin de kendi teknolojik çalışmalarını stantlarda sergilediği etkinlik yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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