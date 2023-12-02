Trabzon'da fırtınada hayatını kaybeden lise öğrencileri toprağa verildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde fırtınada yükselen dalgalara kapılarak hayatını kaybeden lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ın cenazeleri toprağa verildi.

Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Aşık için Vakfıkebir ilçesi Merkez Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Aşık'ın babası Hasan, kardeşleri Eymen ve Enes Aşık, diğer yakınları ve okul arkadaşlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Aşık'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından Körez Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Uğurcan Korkmaz, Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı

Aynı okulun 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Uğurcan Korkmaz için de memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Torul Merkez Camisi'ndeki törene, öğrencinin babası Kamil Korkmaz ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve vatandaşlar katıldı.

Korkmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün kıldırdığı namaz sonrasında Altınpınar köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, 27 Kasım'da Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtınada yükselen dalgalara kapılarak kayboldu. Aşık ve Korkmaz'ın cesetleri, aramaların 5. gününde olayın yaşandığı bölgede dalgıçlar tarafından bulundu.