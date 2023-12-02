Trabzon'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Trabzon'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.
Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde ek bina çalışmalarının da devam ettiği alışveriş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alışveriş merkezinin giriş kapısının dış cephesindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan olayın gerçekleştiği saatte alışveriş merkezinin kapalı olduğu öğrenildi.