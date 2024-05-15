Trabzon'da 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Son Buldu

Trabzon'da düzenlenen "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" sona erdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde Yunanistan ekibi tarafından "Oidipus Rex" oyunu sahnelendi.

Oyun sonrası Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, ekibe teşekkür edip, plaket takdim etti.

Daha sonra Devlet Halk Dansları Topluluğu öncülüğünde Millet Bahçesi'nde sinevizyon gösterimi, sergilenen danslarla Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyetin ilk yılları anlatıldı.

Gösteri sonunda Uzuner, dans ekiplerine ve katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

2 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İspanya ve Yunanistan'dan tiyatro toplulukları ve yerli ekipler oyunlarını sergiledi.