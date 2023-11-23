Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TÜGVA Trabzon İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "TÜGVA ile +1 Farkla" projesinin ilk buluşmasında özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

TÜGVA Trabzon İl Temsilciliği tarafından Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğiyle özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirilen "TÜGVA ile +1 Farkla" projesinin ilk buluşması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi EYOF Sosyal Tesislerinde düzenlenen buluşma yemeğine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonlu eski Vali Erdoğan Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TÜGVA Trabzon İl Başkanı Hakan Özgören, Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür yardımcısı Ali Haydaroğlu, özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi daire amirleri katıldı.

TÜGVA Trabzon İl Başkanı Hakan Özgören, yaptığı açılış konuşmasında 81 şehre örnek bir proje yapmak istediklerini belirterek, "Özel gereksinimli bireylerimize yönelik bir proje yapmak istiyordum. Çünkü onlar bizim kıymetlilerimiz, göz bebeğimiz. Aynı şekilde ailelerinin yeri de başımızın üstündedir. Yapacağımız bu projede hem Özel gereksinimli kardeşlerimizle hem de aileleriyle ortaklaşa birçok proje gerçekleştireceğiz" dedi.

"Özel çocuklarımız teknolojiyle bir araya gelecek"

Gecede konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gerçekten çok duygu yüklü, çok anlamlı bir anı beraber yaşıyoruz. Arkadaşlarımız projeyle ilgili bilgi verdiler. Proje kapsamında teknolojiyle bu özel çocuklarımızı bir araya getireceğiz. Sadece teknoloji değil, bunun ciddi bir de sosyal boyutu var. Aile ve kadın birimi de özellikle bu sosyal boyutu böyle ilmek ilmek işleyerek inşallah sadece çocuklarımıza değil, ailelerine de çok farklı bir zaman geçirme imkanı sunacak. Proje güzel dizayn edilmiş, inşallah çok başarılı şekilde uygulanacak. Ben de Büyükşehir Belediyesi olarak karınca kararınca bu projeye katkı veriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

" Özdemir Bayraktar bilim merkezi ilgilerini çekecek"

Proje kapsamında çocukların şehrin değişik noktalarını gezecek olmasının da çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bir gezi programı da olacak. Çocuklarımızı şehrin değişik noktalarına taşıyacağız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katılımıyla Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni hizmete açtık. Merkezimiz de bu çocuklarımızın çok ilgisini çekecek. Düzenekler, sergiler ve birçok imkan var. Hatta planetaryum var. Oranın da çok etkili olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Türkiye'ye örnek olacak"

Projenin uygulama noktasında ortaya çıkabilecek eksikliklerin giderilmesinde yardımcı olacaklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak hep sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. O manada bu özel projeyi Trabzon'da bir pilot gibi düşünüp bunun sonuçlarını inşallah Türkiye'ye örnek olacak şekilde paylaşırız. Bu meseleye verdikleri ehemmiyetin de bir göstergesi olarak Trabzon Valimiz ve bizim meslekte duayenimiz Trabzonlu Valimiz Erdoğan Bektaş ağabeyimiz de bugün bizimle beraber. Kendilerine de hanımefendiye de burada bulundukları için bu özel projeye verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Tekrar hem TÜGVA teşkilatımıza hem Zafer Özel Eğitim Kurumu'na, personeline hem bizim arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimlerine teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım: "Hayatlarını kolaylaştırmalıyız"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise projeyi çok önemli bulduğunu dile getirerek, "Özel gereksinimli kardeşlerimizin hem okul hem de sosyal yaşamlarında daha aktif olmaları için hayata geçirilen bu yöndeki projeleri çok önemsiyorum. Çocukları için gecesine katan fedakar ailelerin de bu projelere daha fazla dahil edilmesi, onların da hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atılmalı. İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok çocuğumuza ve ailesine dokunacağız, onların işlerini kolaylaştıracağız" dedi. - TRABZON