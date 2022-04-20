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Toz taşınımı etkili oldu

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Kent genelinde oluşan tozlu hava Araçlar üzerindeki tozlar Silecekle aracın camının temizlenmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta dün başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

ŞIRNAK (AA) - Kent genelinde oluşan tozlu hava

Araçlar üzerindeki tozlar

Silecekle aracın camının temizlenmesi ŞIRNAK - Şırnak'ta dün başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Merkez Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Tragger, Suriye, Şırnak, Güncel, Haberler

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