Tosya'da Canlı Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi sebebiyle 10 Ocak tarihli Tosya İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararı gereğince ilçemiz hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.