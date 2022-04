Toprağın önemine dikkati çekmek için motosikletiyle yola çıkan Hintli Sadhguru İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Hintli yoga gurusu Sadhguru Jaggi Vasudev, "Bizim insanlıkça sorunumuz içimizdeki şeyi dışarıda arıyoruz. Huzurlu, neşeli olmak istiyorsan kendi içine bakacaksın. İnsan deneyimi içerden gelir. Özünde zaten kendini kötü hissediyorsan aslında her şey sorundur." dedi.

Motosiklet ile 100 günde 24 ülkeden 30 bin kilometre yol kat edecek olan Sadhguru, "Toprağı Kurtar" hareketi ile tüm demokratik ulusların vatandaşlarını ve hükümetlerini ekolojinin ve toprağın yeniden canlandırılmasına yönelik politikalar benimsemeleri için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Londra'dan başlayan yolculuk, Güney Hindistan'da son bulacak.

Seyahatinin 34'üncü gününde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle buluşan Sadhguru yaptığı konuşmada, mutlu, huzurlu, neşeli, keyifli olmanın karmaşık hale getirildiğini, aslında son derece basit olduğunu belirtti.

Sadhguru, 4-5 yaşında herkesin neşeli olduğunu, mutsuz olmak için gelip birinin mutsuz etmesi gerektiğini ifade ederek, şimdi ise yetişkin birinin mutlu olması için gelip birinin mutlu etmesinin beklendiğini söyledi.

Bütün nüfusun hayatın temel gerçeklerini kavramamasının sebebinin dünyayı aşırı ciddiye almaları olduğuna işaret eden Sadhguru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin hayatınız şu an olduğu şekliyle sizin seçiminizdir. Bu insan olmanın özüdür. Nerede olduğunuz her zaman sizin seçeceğiniz olmayabilir ama şu an nasıl olduğunuz sizin seçiminizdir. Mükemmellik problemi herkesin hayatında var.

Binlerce, milyonlarca gönüllümüz var. Hiç alkışlamayın size problemlerimi söylüyorum. Gönüllü bir organizasyon şu demek bu işi yapmaya eğitimli değiller, istekleri var ama çoğu zaman nasıl yapacaklarınız bilmiyorlar, işten de çıkaramıyorsunuz çünkü gönüllüler, böyle bir şeyi yönetmeye çalışsanız kafayı yersiniz.

Pek çok insan bana gelip insanlar şöyle, hayat böyle kötü diye şikayet ediyorlar. Eğer sen kendi yaptığının ne kadar önemli olduğunu fark edersen korkunç insanlarla çalışmayı öğrenmen gerekir. Bizim insanlıkça sorunumuz içimizdeki şeyi dışarıda arıyoruz. Huzurlu, neşeli olmak istiyorsan kendi içine bakacaksın. İnsan deneyimi içerden gelir. Özünde zaten kendini kötü hissediyorsan aslında her şey sorundur."

"Gelip bir başkasının sizi kurtaracağını mı sanıyorsunuz?"

Sadhguru, son 1000 yıl içinde fotosentez oranı dünya üzerinden yüzde 85 azaldığına dikkati çekerek, "Toprağın üstü şehirler ve yollarla kaplanmış durumda. Herkes bu sorunu biliyor, ne kadar ciddi olduğunu da biliyor, çözümün ne olduğunu da biliyor.

Gelip bir başkasının sizi kurtaracağını mı sanıyorsunuz? Size söyleyeyim ki sizden başka kimse yok. Siz ve ben biz bizeyiz. Sorunun çözümü olan bir nesil olmamızı, felaketten uzağa doğru adım atanlar olmamızı istiyorum. Felaketler gerçekleşmeden önce engellendiği zaman kimsenin o felaketten haberi olmaz. Ödül verilmez, belki ilgi çekmez ama bir nesil olarak bunu yapmanın anlamı var." şeklinde konuştu.

Katkı yapmaya gelince insanların küçücük olduğunu aktaran Sadhguru, "Siz bir değer olarak önemlisiniz. Kimin kapısını çalmalıyız, kimin suratına vurmalıyız diye eğer öfkeleniyorsanız siz de dünyanın ısınmasına sebep olacaksınız çünkü bu öfke ile çözülecek bir şey değil, bu bir kararlılık." dedi.

"Eğer mutsuzsanız kimyasal çorbanızı mahvediyorsunuz demektir"

Sadhguru, etkinlikteki katılımcılara, "Toprağı koruma konusunda İstanbul'un sesi bütün dünyada duyulacak derseniz toprağı koruma konusunda belki burada biraz daha kalabilirim. Eğer siz toprağı koruma olayını hallediyorsanız kesinlikle geri geleceğim." diye konuştu.

Bugün yenilen her şeyin aslında, doğmamış bir çocuğun yemeği olduğunu belirten Sadhguru, doğmamış bir çocuğun yemeği yenildiğinde bunun canını yaktığını söyledi.

Sadhguru, "İçinizdeki duygu ile ilgili iyi yöneticiyseniz keyif dolu, kötü yöneticiyseniz sıkıntılı olursunuz. Hepimiz aynı malzemeden yapıldık. Eğer mutsuzsanız kimyasal çorbanızı mahvediyorsunuz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya üzerinde daha fazla fotosentez gerçekleşmesi, toprağın olabildiğince korunması gerektiğini anlatan Sadhguru, çocukları ülke yöneticilerine toprakları kurtarma duyarlılığı için mektup yazmaya davet etti.

Yerli ve yabancı, 7'den 70'e katılımın olduğu etkinlik, türküler ve katılımcıların danslarıyla renk buldu.